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  4. Depremin vurduğu Hatay'da... Çadırda yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Depremin vurduğu Hatay'da... Çadırda yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

20.03.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da feci bir olay meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Depremin vurduğu Hatay'da... Çadırda yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Deprem felaketinden etkilenen illerden bir tanesi de Hatay'dı. Çok sayıda depremzede çadırlarda kalıyor. Ancak Hatay'ın Dörtyol ilçesinde feci bir olay yaşandı. Olay, ilçeye bağlı Numuneevler Mahallesinde meydana geldi.

SABAH SAATLERİNDE ÇADIRDA YANGIN ÇIKTI

Yaşanan depremler nedeniyle alana kurulan 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadırda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kadın yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soba kurulu çadırda çıkan yangınla ilgili olay yerinde inceleme yapılarak soruşturma başlatıldı. (İHA)

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