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  4. Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta duygulandıran anlar! Enkazdan kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi: “Sen bizi düşünme. Biz kendimiz giyeriz"

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta duygulandıran anlar! Enkazdan kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi: “Sen bizi düşünme. Biz kendimiz giyeriz"

08.02.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ilden çok sayıda vatandaş, depremin vurduğu Kahramanmaraş'a yardıma gitti. Amasya’nın Merzifon ilçesinden Kahramanmaraş'a yardıma giden itfaiye eri ise enkaz altından çıkararak kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi. Botları giyerken şaşırıp “Sen ne yapacaksın?” diye soran yaşlı adama yanıt veren itfaiye eri “Sen bizi düşünme. Biz kendimiz giyeriz” diye konuştu. O anlar herkesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından hızlı bir şekilde Kahramanmaraş'a giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, Trabzon Caddesi'nde çöken apartmanın enkazından yaşlı bir adamı sağ çıkardı. O sırada bir itfaiye eri, yalın ayak olduğunu gördüğü yaşlı adama kendi botlarını çıkararak giydirdi.

ŞAŞIRIP “SEN NE YAPACAKSIN?” DİYE SORDU

Botları giyerken şaşırıp “Sen ne yapacaksın?” diye soran yaşlı adama yanıt veren itfaiye eri “Sen bizi düşünme. Biz giyeriz bir şey” şeklinde cevap verdi.

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Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yaşlı adam kontrol amacıyla acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

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(İHA)

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deprem Kahramanmaraş

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