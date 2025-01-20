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Depremin vurduğu Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa ediliyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
20.01.2025 10:37
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Türkiye'yi derinden sarsan ve 11 ili etkileyen büyük depremlerde Malatya'da ticaretin kalbinin attığı Bakırcılar Çarşısı da ağır hasar aldı. Çarşıyı yeniden ayağa kaldırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Konuyla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Burası tamamlandığında; 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konutla Malatya’nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak" dedi.

Depremin vurduğu Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya’da ticaretin kalbinin attığı Bakırcılar Çarşısı da ağır hasar aldı. Çarşı, esnafın ve vatandaşın talebi doğrultusunda kendi yerinde yeninden ayağa kaldırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut, tüm imkanlarını seferber ederek çarşıyı ve şehir merkezini sağlamlaştırılmış zeminlerde inşa ediyor.

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Bakırcılar Çarşısı’nın bulunduğu bölgede 2 etap ve 99 bloktan oluşan proje kapsamında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut inşa ediliyor. Avlu, pasaj, sokak ve tarihi hamamların yanı sıra depremde zarar gören camiler de yeniden kente kazandırılıyor.

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BAKAN KURUM: "MALATYA’NIN KALBİNDE BİR YILDIZ GİBİ PARLAYACAK"

Sosyal medya hesabından inşa çalışmalarının görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı. Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı. Burası tamamlandığında; 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konutla Malatya’nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak" dedi.

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156 DÖNÜMLÜK ALANDA, 157 NOKTADA ZEMİN ETÜDÜ YAPILDI

Zemininde sıvılaşma tespit edilen Bakırcılar Çarşısı’nın inşaatında gelişen mühendislik yöntemleri tek tek uygulandı. Önce zemin suyu tahliye edildi ardından 157 noktada zemin etüdü yapıldı. Etüt raporları ışında 3 metre aralıklarla 14 ve 24 metre yüksekliğindeki 13 bin 600 fore kazık, 156 dönümlük alana çakıldı. Geogridlerle (kafes şeklindeki zemin donatı malzemesi) güçlendirilen temeller nitelikli mühendislik dolgusuyla dolduruldu.

"YIL SONUNA KADAR TESLİMATLARI YAPMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Proje çalışmaları hakkında bilgi veren Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran, projenin birinci etabında 12 ada, ikinci etabında ise 10 ada olmak üzere toplamda 22 adada 6 bin 410 bağımsız birimin inşasının sürdüğünü belirtti. Hak sahiplerinin dükkanlarına bir an önce kavuşmaları için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Demirkıran, "Yıl sonuna kadar teslimatları yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çarşı tamamlandığında Malatya şehir merkezi büyük bir dönüşüm geçirerek, tarihi dokusu korunmuş, modern, fonksiyonel ve dayanıklı bir yapıya kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Malatya Murat Kurum
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