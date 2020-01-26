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Depremin yaşandığı Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Depremin yaşandığı Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

31 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde çöken binalarda, AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kurtarma çalışmaları

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