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Depremin yaşandığı Elazığ’da vatandaşlar sokaklarda sabahladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 08:59 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8 ve 122 artçı depremin ardından sonra vatandaşlar geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdi.Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremden dolayı Elazığ’da 20 kişi hayatını kaybetti, 1000’den fazla kişi yaralandı.‘Ateş yakıp uyudular’Deprem anında Arıcak ilçesinde olduğunu dile getiren Hüseyin Yıldırım, “Orada fazla sallantı olmadı.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 ve 122 artçı depremin ardından sonra vatandaşlar geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdi.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremden dolayı Elazığ’da 20 kişi hayatını kaybetti, 1000’den fazla kişi yaralandı.
‘Ateş yakıp uyudular’
Deprem anında Arıcak ilçesinde olduğunu dile getiren Hüseyin Yıldırım, “Orada fazla sallantı olmadı. Genellikle burada oldu. Şuan da enkazın altında ailemiz var. Ondan dolayı burada bekliyoruz. Annem, bacım, eniştem ve 2 tane çocukları şuan enkaz altında. Şuana kadar kurtulan olmadı” dedi.
Deprem anında Ataşehir Mahallesinde bulunan evlerinin 4’ncü katında olduklarını belirten Ahmet Bozdoğan, “Birden bire silkeledi ondan sonra herkes kaçmaya başladı. Ama nasıl sallıyordu tavanın alçıları hep aşağı indi. Herkes korkuyor eve gitmeye bunun için kimse evine gitmiyor. Allah ne demişse o olur” ifadelerini kullandı.
Depreme yakalandığında Sarayatik Mahallesinde olduğunu anlatan Nihat Hoyrat, ”Ailem burada Doğukent Mahallesindeydi ben öğrenci evindeydim. Burada da bizim arkadaşın 5 kişilik ailesi var. Onlar için bekliyoruz. Dualarımız onlarla. Ölenlere Allah rahmet eylesin kalanlarına ailesine Allah sabır versin. Elazığ halkına büyük geçmiş olsun. Yapacak başka birşeyimiz yok. Bir tek ben beklemiyorum herkes bekliyor ve birşeyler için çabalıyor. Sözün bittiği yerdeyiz” diye konuştu.

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