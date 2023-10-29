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Depremin yerle bir ettiği Hatay'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29.10.2023 15:47 | Son Güncelleme:
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Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Depremin yerle bir ettiği Hatay'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da depremin yaraları sarılırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı. Hatay Valiliği tarafından tören, Antakya ilçesi Atatürk Caddesi’nde yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni’nde; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal katılımcıların bayramını tebrik etti.

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Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Masatlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Masatlı'nın konuşmasının ardından çeşitli halk oyunları gösterisi yapıldı. Daha sonra ise tören geçidi oldu.

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Depremzede vatandaşlar da bu coşkuya ortak olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı alanı doldurdu.

(İHA)

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Hatay cumhuriyet bayramı

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