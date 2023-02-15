Depremin yerle bir ettiği Hatay'da kahreden not! 'Burada kızım var'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler meydana geldi. 10 ili etkileyen depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. 10'uncu günde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği yıkılan binanın enkazına bırakılan, 'Burada kızım var lütfen' yazılı not, görenleri duygulandırdı.

15 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da çok sayıda bina yıkıldı. Akevler Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı binanın enkazı altında kalan 15 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazın üzerine, depremden kurtulan kişi tarafından yazıldığı tahmin edilen 'Burada kızım var lütfen. 13.02.2023' yazılı not görenleri duygulandırdı.

Kaynak: DHA

