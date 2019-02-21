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Depremle adeta zaman durdu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 01:07 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Balıkesir’in Edremit ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi.

Depremle adeta zaman durdu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Balıkesir’in Edremit ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Yaklaşık 45 saniye devam eden deprem sırasında duvardaki saat durdu, zaman adeta dondu.

Edremit’in Cennetayağı Mahallesi’nde bir evin duvarında asılı yıllardır çalışan saat deprem olduğu sırada zamanı göstermeyi bıraktı. Büyük bir korku ve panik yaşadıkları olayı anlatan ev sahibi Musa Aşır “Tam şurada oturuyoruz. Koltuk sallanıyor. Hayırdır hanım sen mi salıyorsun, yoksa koltuk mu sallanıyor, derken buradan bir ses geldi. Oraya bakarken her yer sallanmaya başladı. Dedik: Eyvah deprem oluyor. Telaşı atlattıktan sonra bir de baktık ki saat orada durmuş. Tam sallanmaya başladığı zaman durdu, bizim için bir de baktık ki saatte durmuş” dedi.

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