"Depremle ilgili alınacak tedbir eski binaların yenilenmesi"

Esenler güney rezerv alanında basın mensuplarıyla biraya gelen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, özellikle 17 Ağustos 1999 sonrasında depremin ortaya çıkardığı tablonun ardından yapı stoklarının yenilenmesi konusunda çok ciddi bir mesafe katedildiğini, bu tarihten itibaren Türkiye'nin her yerinde çok aktif çalışmalarla yapıldığını söyledi.

"Esenler’de büyük dönüşümler yaparak depremle ilgili riski azaltma gayreti içine girdik. Bir taraftan afet riski taşıyacak konutlarımızın yenilenmesi üzerine, diğer taraftan olası bir afette nasıl tedbirler alırız diye yoğunlaştık. Olası tedbirlerle ilgili, Türkiye'de ender belediyelerde var olan tam donanımlı 51 ayrı fonksiyona sahip, her girdiği yerde her türlü afet riski ile mücadele edebilecek, afette kurtarma ekipmanı içeren özel bir araç aldık. Türkiye'de bu araçtan, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bizim gibi birkaç belediye vardır. Türkiye'nin herhangi bir yerinde afet söz konusu olduğunda 24 saate göreve hazırdır. Kendimiz özel dizayn olarak bu aracı yaptırdık. Ayrıca bir arama kurtarma ekibimiz var. Bunlar afet olduğu zaman aldığımız tedbirler."

İçinde bulunulan alanın Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanı olduğunu vurgulayan Göksu, "Bu alan yaklaşık 1 milyon metrekarelik. Dönüşüm konutlarımız devam ediyor. Esenler'de riskli yapıların dönüşümü için kullanacağımız konutların inşa edildiği alandayız. Şu anda konutlarımız yükseliyor. Yüksekliği 5 katı geçmeyen ve her birinin altında yeterince otoparkı olan, her bir donatıyla 400 metre maksimum mesafede ulaşılacak, kişi başı 21 metre yeşil alanı olan özgün bir şehir olarak kuruluyor. Şu ana kadar 1500 konutumuzun ihalesi yapıldı. Birinci etap inşaatları bitme noktasına geldi. İkinci etap ve 3. etap inşaatları başlayacak. 19 Ağustos’ta 4. etap ihalesi yapılarak konut üretimine devam edilecek. Burada 2020 yılı sonu itibarıyla Esenler'deki riskli yapıların dönüşümü için konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." diye konuştu.

"Her bir donatıya ilişkin alanlar kendi içerisinde en ileri veri neyse bu veriler dikkate alınarak kurgulandı. Dünyanın en akıllı şehirlerinden biri olarak dizayn ediliyor. Bu şehrimizde kesinlikle site yok, tamamı komşuluk üzerine kurgulanmış, bir mahalle kültürüyle inşa edilen yapılardır. Burada esas aktaracağımız şey 17 Ağustos depremi dolayısıyla her birimizin gündemine yeniden gelecek olan depremle ilgili hazırlıklarımız. İşte biz bugün en büyük hazırlık işin neticesini görebileceğimiz mekan olduğu için sizleri buraya davet ettik. Bazen kentsel dönüşüm meseleleri siyasi manipülasyonlara çok rahat getiriliyor. Geçenlerde bir televizyon kanalını izliyorum. 'Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi iptal edildi.' diyor. Nasıl iptal edildi? Burada inşaatlar devam ediyor. Tabii dilin kemiği yok. Burası Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi. Projemiz eksiksiz şekilde devam ediyor. Projemizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yapıyoruz. Bütün binalarımız TOKİ tarafından inşa ediliyor. En riskli yapılardan başlayarak konutları teslim edecek, her yıl riskimizi azaltarak yolumuza devam edeceğiz."