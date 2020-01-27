HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ’daki depreme yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında TCK’nın 213. ve 301. maddeleri kapsamında soruşturma başlattı.

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 38 vatandaş hayatını kaybetmiş, bin 607 vatandaş da yaralanmıştı.

Elazığ’daki depremden sonra sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunulmaya başlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Emniyet birimlerince sosyal medya platformları üzerinde yapılan çalışmalarda 50 şüphelinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılığın, şüpheliler hakkındaki soruşturmasını TCK’nın 213. maddesinde belirtilen "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve TCK’nın 301. maddesinde belirtilen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından yürüttüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı ve şüphelilerin hesap ve paylaşımlarının incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bitlis’te, PKK’lıların kullandığı 5 sığınak bulunduBitlis’te, PKK’lıların kullandığı 5 sığınak bulundu
KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan düşüp, öldü KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan düşüp, öldü 
Okul müdiresi eski öğrencilerine para verip...Okul müdiresi eski öğrencilerine para verip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Depremi

En Çok Okunan Haberler

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 6.8'lik depremin yaşattığı panik kameralara böyle yansıdı

Deprem sırasında korku dolu anlar! Bir anda yere yığıldı

Deniz Baykal hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu

Abdulkadir Selvi'nin deprem yazısında 'tarihi' hata!

Abdulkadir Selvi'nin deprem yazısında 'tarihi' hata!

Depremde hasar gören cezaevi tamamen boşaltıldı

Depremde hasar gören cezaevi tamamen boşaltıldı

Kırıkkale’nin tek down sendromlu oto lastik ustası

Bu tamirciye giren şaşırmadan edemiyor! Tam 10 yıldır...

Elazığ Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından fay yasası yeniden gündemde!

Elazığ'daki depremin ardından fay yasası yine gündemde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.