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Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 21:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan 19 kişinin gözaltına alındığını ve 3 kişinin tutuklandığını bildirdi.İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan 19 kişinin gözaltına alındığını ve 3 kişinin tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. İnce, “Tahrik edici içeriklerin karşısında biz duracağız. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 69 paylaşım, 52 şahıs tespit ve işlem yapıldı. 19 gözaltı yapıldı. 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor” dedi.

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