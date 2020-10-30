Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.