HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 18:14 | Son Güncelleme

Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi.

Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Deprem sırasında böyle kaçtılarDeprem sırasında böyle kaçtılar
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
En Çok Okunan Haberler
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
İç çamaşırının üzerine ceket giyip alışverişe çıktı!
İç çamaşırının üzerine ceket giyip alışverişe çıktı!
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
İzmir'deki deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Deprem sırasında böyle kaçtılar
Deprem sonrası İzmir'deki okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
İzmir'deki okullarla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
İzmir'deki deprem sonrası korkunç iddia: Markette 20 kişi mahsur kaldı
Deprem sonrası korkunç iddia: 20 kişi mahsur kaldı
Prof. Dr. Ercan'dan İzmir depremi açıklaması: 35 atom bombası gücünde bir enerji boşalmıştır
Prof. Dr. Ercan'dan çarpıcı açıklamalar: 35 atom bombası gücünde...
AFAD fay hattı sorgulama... Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de il il fay hatları nerelerden geçiyor?
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Akademisyen depreme 'online' derste yakalandı
Akademisyen depreme 'online' derste yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.