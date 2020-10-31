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Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 17:18 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremle ilgili olumsuz paylaşımlarda bulunan bir kişi Tekirdağ’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunan bir kişiyi tespit etti.

İzmir’de meydana gelen depremle ilgili olumsuz paylaşımlarda bulunan bir kişi Tekirdağ’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunan bir kişiyi tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Çerkezköy İlçesinde yaşayan M.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda gözaltına alınan M.B. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen M.B. isimli şahıs, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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