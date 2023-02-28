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Depremle ilgili tepki çeken paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında karar

28.02.2023 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın yaptığı paylaşım tepkilere yol açmıştı. Sosyal medya hesabından, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınan Prof. Dr. Ercan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte haberin detayları...

Depremle ilgili tepki çeken paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında karar

Son dakika haberine göre sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten Elazığ'da gözaltına alınan Ercan, Malatya'ya getirildi.

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Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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