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Depremle ilgisi mi var? Marmaris'te sular çekildi

25.02.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Depremle ilgisi mi var? Marmaris'te sular çekildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi ve kırsal mahallelerdeki kıyı kesimlerde her yıl olduğu gibi bu yıl da deniz, 50 santim ile 1,5 metre arasında çekildi. Denizin çekilmesiyle kısmi adacıklar oluşurken, iskelelerin temelleri açığa çıktı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, 'Bu çekilmeler deprem veya tsunami gibi belirtiler değildir. Marmaris'in jeofizik yapısı farklı olduğu için her yıl bu çekilmeleri göreceğiz.' açıklamasını yaptı.

Marmaris ilçesinin Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahili ile Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Söğüt ve Adaağzı gibi kıyısı olan kırsal mahallerinde deniz 50 santim ile 1,5 metre arasında çekildi. İlçenin beş kilometre kırsalında bulunan Adaağzı mevkii açıklarında, denizin kısmi çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Adacıklar martı ve çeşitli kuşların adresi haline gelirken, Marmaris merkezindeki Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde de iskelelerin temelleri açığa çıktı. Sahilde oltayla balık avlayan, plajda manzara seyredenler ve yürüyüş yapanlar, denizin çekilmesiyle oluşan görüntüleri, cep telefonlarıyla çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sahilde mısır satışı yapan Mehmet Övet, "Deniz çekilmesi her yıl yaşanıyor. Her sene doğal yaşanan bir olay. Bu yıl fazla çekilme olmadı ve yaklaşık 1,5 metre çekilmiş. Korkacak bir şey yok" dedi.

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DEPREM İLE İLGİSİ Mİ VAR?

Olta ile balık avlayan Musa Akyüz çekilmenin deprem ile alakası olmadığını belirterek, " Medcezir veya ayın döngüsüne göre her yıl bu çekilme yaşanıyor. Kış döneminde yapacak bir şey olmadığı için her gün balık avlamaya sahile geliyorum. Çok küçük bir çekilme var. Deprem ile bir alakası yok" dedi.

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'HER YIL YAŞANAN ATMOSFERİK OLAY'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, "Deniz çekilmesinin Güney Ege ve Yunanistan adalarında meydana gelen depremlerle hiçbir alakası yok. Son yıllarda deniz çekilmeleri çok arttı. Gökova ve Güney Ege Bölgesi'nin kıyı gören şehirlerinde bu çekilmeleri görüyoruz. Yaptığımız incelemelerde son depremlerle değil atmosferik basınçlarla alakalı olduğunu görmekteyiz. Kış aylarında bahar ve yaz mevsimleri yaşamaktayız. Alçak basınç olduğu için Kasım sonu ile Mart arası bu çekilmeleri çok daha net görüyoruz. Bu çekilmeler deprem veya tsunami gibi belirtiler değildir. Marmaris'in jeofizik yapısı farklı olduğu için her yıl bu çekilmeleri göreceğiz. İlçe halkı deprem olacak endişesi yaşamasın, korkmasına gerek yok, tamamen doğal bir durum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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