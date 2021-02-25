Depremle ilgisi mi var? Marmaris'te sular çekildi

Marmaris ilçesinin Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahili ile Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Söğüt ve Adaağzı gibi kıyısı olan kırsal mahallerinde deniz 50 santim ile 1,5 metre arasında çekildi. İlçenin beş kilometre kırsalında bulunan Adaağzı mevkii açıklarında, denizin kısmi çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Adacıklar martı ve çeşitli kuşların adresi haline gelirken, Marmaris merkezindeki Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde de iskelelerin temelleri açığa çıktı. Sahilde oltayla balık avlayan, plajda manzara seyredenler ve yürüyüş yapanlar, denizin çekilmesiyle oluşan görüntüleri, cep telefonlarıyla çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sahilde mısır satışı yapan Mehmet Övet, "Deniz çekilmesi her yıl yaşanıyor. Her sene doğal yaşanan bir olay. Bu yıl fazla çekilme olmadı ve yaklaşık 1,5 metre çekilmiş. Korkacak bir şey yok" dedi.

DEPREM İLE İLGİSİ Mİ VAR?

Olta ile balık avlayan Musa Akyüz çekilmenin deprem ile alakası olmadığını belirterek, " Medcezir veya ayın döngüsüne göre her yıl bu çekilme yaşanıyor. Kış döneminde yapacak bir şey olmadığı için her gün balık avlamaya sahile geliyorum. Çok küçük bir çekilme var. Deprem ile bir alakası yok" dedi.