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Depremle yaşayan Türkiye’de konut duyarlılığı hala yarı yarıya

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Marmara Denizi Silivri açıklarındaki 5.8 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olurken Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) açıkladığı veriler, konutların depreme karşı dayanıklılığı ve korunaklı hale getirilmesi konusunda duyarlılığın hala 'yarı yarıya' olduğunu gösterdi.  Dün meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde büyük korkuya yol açan depremden sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hasarlı konutlara girilmemesi uyarısında bulundu.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da Marmara Denizi Silivri açıklarındaki 5.8 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olurken Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) açıkladığı veriler, konutların depreme karşı dayanıklılığı ve korunaklı hale getirilmesi konusunda duyarlılığın hala 'yarı yarıya' olduğunu gösterdi.
Dün meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde büyük korkuya yol açan depremden sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hasarlı konutlara girilmemesi uyarısında bulundu. Evinde çatlak gören veya binasına güvenmeyen İstanbullular geceyi dışarda geçirdi. Ancak Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verileri, konutların depreme karşı dayanıklılığı ve korunaklı hale getirilmesi konusunda duyarlılığın hala 'yarı yarıya' olduğunu gösterdi. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden 20 yıl sonra, 17 milyon 662 bin 690 konuttan, deprem sigortası yapılan sayısı 9 milyon 247 bin 865, sigortalılık oranı yüzde 52.40 olarak ortaya çıktı. İstanbul’da ise rakamların Türkiye genelinden yüksek olduğu görüldü. İstanbul’da 3 milyon 682 bin 450 konuttan, 2 milyon 315 bin 137 konutun deprem sigortası var. Sigortalılık oranı İstanbul’da yüzde 62,9 oldu.
MARMARA’DA DEPREM DUYARLILIĞI EN YÜKSEK İLLER YALOVA VE SAKARYA
DASK verilerinde büyük deprem yaşanan şehirlerde dahi tedbir alma reflekslerinin farklılık göstermesi dikkat çekti. Gölcük depreminin yaşandığı Kocaeli’de bile rakamlar yüzde 64.5 oranında kalmış durumda. 421 bin 370 konuttan 271 bin 739’u deprem sigortası yaptırdı. 7.4 büyüklüğündeki depremde, resmi rakamlara göre Kocaeli’nde 9 bin 477 kişi ölmüştü. Marmara bölgesinde deprem duyarlılığı en yüksek şehirler ise 1999 depreminden en çok etkilenen illerden Yalova ve Sakarya olarak ortaya çıktı. Yalova’da 79 bin 590 konuttan 66 bin 68’ine sigorta yaptırılarak yüzde 83, Sakarya'da 194 bin 190 konuttan 158 bin 363’üne deprem sigortası yaptırılarak, yüzde 81.6 oranına ulaşıldı. 17 Ağustos depreminde Sakarya’da 3 bin 891, Yalova’da ise 2 bin 504 kişi ölmüştü.
VAN’DA 44,5’TE KALDI BİNGÖL YÜZDE 71’E ULAŞTI
Büyük yıkıma neden olan 23 Ekim 2011 Van depremi 8’nci yıldönümüne yaklaşırken şehirde deprem sigortalı konut oranı yüzde 44,5’te kaldı. Van’da 80 bin 720 konuttan 35 bin 932’si deprem sigortası yaptırdı. Van’da 6.7 büyüklüğündeki depremde 604 vatandaş ölmüş, 2 binden fazla bina enkaz haline gelmişti. Bingöl’de ise deprem sigortalılığı oranı yüzde 71. Kentte 30 bin 780 binadan 21 bin 924’ü deprem sigortası yaptırdı. 1 Mayıs 2003 yılında Bingöl’de yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde 176 vatandaş ölmüş, 625 bina çökmüştü.

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