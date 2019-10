Depremler İstanbullu’nun Güvenini Sarstı

Tıp Fakültesi öğrencisi Eray Koç şöyle konuştu: “Bazı binalarımız ‘çok ciddi hasarlı’, bazı binalarımız ‘hasarlı’, bazı binalarımız ‘orta riskte’ diye geçiyor. Üç binamız şu an kapatılmış durumda ve taşınma kararı alındı diye biliyorum.

Tıp Fakültesi’nde de bazı yerler kapatıldı, bazı yerlerde de incelemelerin devam ettiği söyleniyor. Bir risk altında olduğumuzu biliyoruz. İstanbul bir deprem şehri ve bu risk burada da fazlasıyla var. Bizim talebimiz hem kendi sağlığımız için sağlık hizmeti verebilmemiz için önce kendi can güvenliğimiz olmalı ki başkalarının can güvenliğini de sağlayabilelim. Biz sadece can güvenliğimizin olduğu binalar istiyoruz. Burası bir hastane, bir şey olsa insanların ilk başvuracağı yerlerden biri İstanbul Tıp Fakültesi.”

Uzmanlar ameliyathane ve görüntüleme cihazlarının yerin iki kat altındaki bölümlerde bulunduğu bu binalarda bir yıkım olması halinde özel cihazlardan yayılacak radyasyonun da tehlike içereceğini bunun da olası kurtarma çalışmalarını dahi zora sokacağını söylüyorlar.

“Bu hasarlar hep vardı ama üzerinde durulmadı”

Bu hasarlar son depremde ortaya çıkmadı. Aslında yıllardan bu yana binaların sorunlu olduğu biliniyordu ancak deprem olana dek kimse konuya pek ilgi göstermedi.

Prof. Dr. Hakkı Tanyeri, “Bunlar hep vardı ama belki de çok tehlike boyutlarında değildi o zamanlar. Bunu biz değil de rektörlükteki imar işleri yapı işleri daha iyi bilir” ifadesini kullandı.