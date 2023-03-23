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Depremler nedeniyle evini terk etti, geri geldiğine hayatının şokunu yaşadı! 60 bin TL'ye...

23.03.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bir vatandaş, 1,5 aylığına evini terk etti. Geri geldiğinde evinin başkasına kiraya verildiğini ve eşyaları ile altınlarının olmadığını gören adam şok yaşadı. Evi kiraya veren emlakçı gözaltına alındı. Ev sahibi, “Ben evimin kapı kilidini 3 kez değiştirip çilingir ile girmek zorunda kaldım. Eve geldim evde kiracı var şok oldum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremde 11 il etkilenerek ağır hasar aldı. Adana da depremden etkilenen iller arasında yer aldı. 13 binanın yıkıldığı Adana’da özellikle apartmanda oturanlar evleri terk etti. Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir apartmanın 8. katında oturan Ozan Hansoylu da (51) depremden sonra evinin kapısını kilitleyip İstanbul’a gitti. Hansoylu 15 Mart günü Adana’ya tekrar dönüp evine girmek istedi. Ancak kilitlediği kapıyı bir türlü açamadı. Bunun üzerine çilingir çağırıp eve girdiğinde evde kendi eşyalarının olmadığını, başkasının evde oturduğunu gördü. Hansoylu bu durum karşısında şok olurken hemen evde oturan şahısla irtibata geçti. Şahıs evi emlakçıdan 60 bin liraya kiraladığını söyledi. Hansoylu evi kiralayana tapusunu gösterip evi kiraya vermediğini, kendisinin oturduğunu söyledi. Evi kiralayan şahıs bu bilgi üzerine evden çıktı. Hansoylu ile polise giderek evinin izinsiz olarak emlakçı tarafından kiraya verildiğini, içinde bulunan eşyalarının ve 210 gram altınının da olmadığını söyleyerek şikayetçi oldu. Evinin de kilidini değiştirip evde yine ayrıldı.

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EMLAKÇI GÖZALTINA ALINDI

Hansoylu bir süre sonra evine tekrar geldiğinde yine kilit değiştirildiği için içeri giremedi. Polis giderek yine şikayetçi olup kilit değiştirdi. Hansoylu bir süre sonra 3. kez evine geldiğinde kapının kilidinin yine değiştirildiğini görünce bu kez direkt savcılığa giderek şikayetçi oldu. Evine 3. kez çilingirle girdi. Bu arada emlakçı İ.A. gözaltına alındı.

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"EVE GELDİM, ŞOK OLDUM"

Hansoylu, deprem nedeniyle terk ettiği ve yaklaşık 1.5 ay gelmediği evinin bir emlakçı tarafından kendi izni olmadan kiraya verildiğini belirterek, “Ben evimin kapı kilidini 3 kez değiştirip çilingir ile girmek zorunda kaldım. Eve geldim evde kiracı var şok oldum. Evdeki eşyalarım ve 210 gram altınım yok. Bu nasıl olabiliyor. Bu adamlar şehrin merkezinde böyle bir şeyi ne nasıl yapıyor? Şahıstan şikayetçi oldum en sonunda gözaltına alındı. Ancak benim altınım ve eşyalarım yok” dedi.

Kaynak: İHA

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deprem Emlakçı Adana Kira ev sahibi

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