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Depremlerle sarsılan Akhisar’da korku devam ediyor! İki haftada 2 bin 500 artçı deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Akhisar merkezli 22 Ocak’ta meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremin ardından 2 bin 500’e yakın artçı sarsıntı meydana gelirken dün akşam saatlerindeki iki depremin ardından vatandaşlar yine korkulu anlar yaşadı. Evleri ağır hasar gören vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlarda hayatlarına devam ediyor.

AFAD’a göre Akhisar merkezli dün akşam 19.47’de 4.3 ve 20.55’de 4.8 büyüklüğündeki 2 depremin ardından bazı vatandaşlar evlerinden uzak açık alanlarda arabalarında sabahlarken kırsal bölgedeki vatandaşlar ise AFAD tarafından kurulan çadırlarda geceyi geçirdi.

DEPREMLER SONRASI KISMİ ÇÖKMELER YAŞANDI

Dün akşam merkez üssü Medar Mahallesine yakın yerleşim merkezi Süleymanlı Mahallesi’nde ise bazı metruk binaların bir kısmı çökerek tehlike arz etmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise durumu bildirdiklerini ve tehlikenin halen devam ettiğini kaydetti.

'ŞU AN İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR'

Öte yandan Süleymanlı Çarşı Camii minaresinin üst kısmındaki çatlak ise yine tehlike arz etmeye devam ediyor. Caminin Dernek Başkanı emekli imam Ali Köksal, “Dün akşam yine sarsıldık, bundan 15 gün önce yine 5.4 büyüklüğündeki depremde minaremizin ikinci şerefesinin üzerinde alem bağlantısının olduğu yerdeki ağaç bağlantısı olduğu yerden koptu yani çatladı. Ben aynı zamanda bu caminin emekli imamıyım, aynı zamanda da mahallemizdeki iki caminin de dernek başkanı ve buranın esnafıyım. Minare şu an için tehlike oluşturuyor. Bu durumu ilgililere bildirdik. İlgililer de gelip yerini tespit ettiler, caminin iki şerefeyelik üst kısmını alıp birinci şerefeye düşürülmesi kararı verildi. Ama şuanda halen gelip giden olmadı. Tabii ki işin yoğunluğu da var, camimiz ibadete açık. Caminin içerisinde ibadete engel olacak bir hasar yok. Yakın bulunan evlerde de 1 kişi vardı oturan, onlar da şuanda evi terk ettiler ve çadırlara geçtiler. Onun için çok büyük bir tereddüt yok ama bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

ÇADIRLARDA SABAHLADILAR

Öte yandan dün akşam yaşanan iki depremin ardından Süleymanlı Mahallesi futbol sahası üzerine kurulan AFAD çadırlarında bir çok aile burada sabahlarken evlerinde ciddi hasar bulunan ve yine korku içinde evine girmeye korkan vatandaşlar burada ateş yakarak çadırlarda konaklamaya devam ediyor.

Depremlerin bir an önce sona ermesi için dua ettiklerini ifade eden çadırlarda kalan vatandaşlar psikolojik olarak da rahatlamak istediklerini kaydetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Akhisar deprem AFAD

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