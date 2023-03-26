HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Depremzede, Çakıl'ın resmini koluna dövme yaptırdı! Ömür boyu vücudunda taşıyacak

Depremzede, Çakıl'ın resmini koluna dövme yaptırdı! Ömür boyu vücudunda taşıyacak

26.03.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta depremde enkaz altında kalan Mehmet Çabuk, yerini tespit edip kurtarılmasını sağlayan K-9 cinsi cinsi arama kurtarma köpeği Çakıl’ın portresini ve ismini sol koluna dövme yaptırdı. Ankara’da Çakıl ile hasret giderdiklerini belirten Çabuk, önceden köpeklere hiç dokunamadığını, çekindiğini, Kahramanmaraş’tan Ankara’ya Çakıl’ı görmeye geldiğini söyledi.

Depremzede, Çakıl'ın resmini koluna dövme yaptırdı! Ömür boyu vücudunda taşıyacak

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında Kahramanmaraş’ta yıkılan bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Mehmet Çabuk’un enkaz altındaki yerini Ankara İtfaiyesi canlı insan arama-kurtarma köpeği K-9 cinsi Çakıl tespit etti. Uluslararası canlı arama belgeli Çakıl, 29 noktada birçok depremzedenin de enkaz altından çıkarılmasını sağladı. Ankara İtfaiyesi’ne bağlı K-9 Amirliği’nde görevli köpek eğitmeni Engin Yılmaz, Ankara’da bulunan dövme stüdyosuna depremzede Mehmet Çabuk’u davet etti. Depremzede Çabuk, Çakıl’ın resmini ve ismini dövme ile sol koluna yaptırdı.

AW856324_02

Enkaz altından nasıl kurtulduğunu anlatan Mehmet Çabuk, “Enkaz altında 3 gün kaldım. 8 katlı apartman üstümdeydi. Birinci ve ikinci gün kurtarma olmadı. Üçüncü gün seslendim, bir köpeğin sesini duydum. Yukardan birisi ‘Sesimi duyuyorsan üç kez duvara vur’ dedi. Ben sesini duyup, belki 100 kere duvara vurdum. Sesimi duymalarına rağmen duvara vurmaya devam ettim. Yukarıdan bana ‘Seni kurtaracağız’ dediler. Ankara İtfaiyesi kurtarma çalışmalarına başladı. En son üstümdeki duvarda delik açtıklarında göz göze geldik. Delik büyüdü, beni çıkardılar. Ben deprem olduğunu bilmiyordum, sonradan öğrendim. Beni çıkartıp hastaneye götürdüler. Bana enkaz altında seslenen köpek Ankara İtfaiyesi’nin arama kurtarma köpeği Çakıl’mış. Ben de Ankara’ya gelip Çakıl ile buluştum. Şimdi de koluma dövmesini çizdireceğim” ifadelerini kullandı.

“RESMİNİ VE İSMİNİ KOLUMA DÖVMESİNİ YAPTIRACAĞIM”

Ankara İtfaiyesi merkez yerleşkesinde Çakıl ile hasret giderdiklerini belirten Çabuk, “Önceden köpeklere hiç dokunamazdım, çekinirdim. Kahramanmaraş’tan Ankara’ya Çakıl’ı görmeye geldim. Şimdi de resmini ve ismini koluma dövmesini yaptıracağım” dedi.

AW856324_03

Deprem bölgesinde başka bir göreve giderken enkaz altından tepki geldiğini öğrendiklerini ve Çakıl’ın da tepki verdiğini aktaran K-9 eğitmeni Engin Yılmaz, “Depremin ilk günü akşamüzeri olay yerine vardık. Yağış çok fazlaydı ve biz hemen arama kurtarma faaliyetlerine başladık. Mehmet Bey'e depremin üçüncü günü ulaşabildik. Sabah saatlerinde bir göreve giderken tepki olduğunu söylediler. O sırada köpeğimi o binaya yönlendirdim. Orada köpek içeride arama yaparken şiddetli bir şekilde havlamaya başladı. Biz köpeklerimizi canlı insan kokusuna alıştırıyoruz. Köpek tepki verince itfaiye arama kurtarmada görevli arkadaşlarıma haber verdim fakat kendileri çok yoğundu. Antalya Polis Özel Harekat ekipleri boştaydı, gelip sıkı bir çalışma ile Mehmet Bey'i kurtardık. Ertesi gün Mehmet Bey ile Çakıl buluştu” diye konuştu.

Depremden sonra depremzede Çabuk ile Çakıl arasında duygusal bir bağ oluştuğunu belirten Yılmaz, “Kendisi gelip Ankara’da Çakıl’ı ziyaret etmek istediğini söyledi. Bugün gelip Çakıl’la buluştular ve kendisi Çakıl’ın dövmesini yaptıracağını söyledi. Bu da bizi onurlandırdı” ifadelerine yer verdi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 gündür haber alınamıyordu! Yaşlı çiftten yürek yakan haber10 gündür haber alınamıyordu! Yaşlı çiftten yürek yakan haber
Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu!Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu!
Muharrem İnce’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleriMuharrem İnce’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri
Anahtar Kelimeler:
deprem köpek enkaz

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonları için yeni düzenleme! Başlamasına günler kaldı

Cep telefonları için yeni düzenleme! Başlamasına günler kaldı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Maçın hakemine büyük tepki!

Maçın hakemine büyük tepki!

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!

O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!

İlginizi Çekebilir

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.