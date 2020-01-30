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Depremzede çift düğünlerini yapıp çadıra döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Damat Mücahit Demirel: - "Depremden dolayı ertelemeyi düşündük ama sonrasında ortak bir kararla bundan vazgeçtik. Düğünümüzü yaptık çok şükür birlikteyiz, sabah çadırda uyandık" - Gelin Sibel Demirel: - "Çadır gelini oldum, hiç aklıma gelmezdi. Her gelin babaevinden çıkmak ister, bize bu nasip olmadı ama çadırdan çıktım, bu yüzden üzüntü ve sevinci bir arada yaşadım"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle aileleriyle çadırda kalan Kırkağaçlı Sibel ve Mücahit Demirel çifti, yaşadıkları zor koşullara rağmen düğünlerini ertelemedi.

Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde yaşayan ve 17 yıl önce birbirlerine aşık olan Sibel ve Mücahit Demirel çifti, 29 Ocak'ta düğün yaparak evlenmeye karar verdi.

Düğün tarihinden bir hafta önce Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası çiftin aileleri, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremedi, AFAD'ın verdiği çadırlara yerleşti.

Demirel çifti, deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılara rağmen düğünü ertelememe kararı aldı. Depremzede damat Mücahit Demirel, gelin Sibel Demirel'i baba evi yerine deprem çadırından törenle aldı.

Çift, Kırkağaç ilçesinde dün bir salonda düzenlenen düğünde nikah kıydı, daha sonra kendileri için hazırlanan çadıra döndü.

Damat Mücahit Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle korku ve düğün heyecanını birlikte yaşadıklarını söyledi.

Deprem yüzünden her iki ailenin de çadırda kalmaya başladığını anlatan Demirel, "Düğün tarihini çok önceden belirlemiştik. Depremden dolayı ertelemeyi düşündük ama sonrasında ortak bir kararla bundan vazgeçtik. Düğünümüzü yaptık çok şükür birlikteyiz, sabah çadırda uyandık." diye konuştu.

Arkadaşlığının 17 yıl öncesine dayandığını vurguladığı eşini çok sevdiğini söyleyen gelin Sibel Demirel ise, şöyle konuştu:

"En başta ailelerimiz evlenmemize izin vermemişti. Sonrasında aileleri ikna ettik ama bu arada maddi sorunlar ortaya çıktı. Düğün kararı aldığımızda 'Ne olursa olsun yapacağız' dedik. Ancak bu kez deprem çıktı. Kaybımız yok çok şükür, öyle olsa düğünü çoktan ertelerdik. Deprem nedeniyle düğüne katılım düşük oldu. Çadır gelini oldum, hiç aklıma gelmezdi. Her gelin babaevinden çıkmak ister, bize bu nasip olmadı ama çadırdan çıktım bu yüzden üzüntü ve sevinci bir arada yaşadım."

Gelinin babası İsmail Sarıefe, arkadaşlarının düğünü ertelemeleri tavsiyesinde bulunduğunu ancak bunu hiç düşünmediklerini ifade etti.

Damadın annesi Kevser Demirel ise gelinini evine getirmeyi hayal ettiğini ancak yaşadıkları deprem nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini belirterek, "Deprem sonrası çadıra geçtik. Evlerimize giremiyoruz, düğünümüz vardı ve Allah nasip ettik düğünü yaptık. Gelinimizi çadırdan çıkardık ama evimize getiremedik." ifadelerini kullandı.

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Çadırda düğün deprem Manisa

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