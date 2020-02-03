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Depremzede çocuklara tiyatrolu destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:42 | Son Güncelleme

6,8 büyüklüğündeki Sivrice depreminin ardından Malatya’da afetin yaşandığı bölgelerde yaralar sarılırken, depremden etkilenen çocuklara ise psikolojik destek veriliyor.

6,8 büyüklüğündeki Sivrice depreminin ardından Malatya’da afetin yaşandığı bölgelerde yaralar sarılırken, depremden etkilenen çocuklara ise psikolojik destek veriliyor. Pütürge’de depremzede çocuklar, tiyatro oyunu ile eğlenerek deprem psikolojisinden uzaklaştı.
24 Ocak Cuma günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları ve bölge halkının barınma ihtiyaçları giderilirken, bir yandan da depremden psikolojik olarak etkilenen çocuklara etkinliklerle destek veriliyor. Malatya Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği’nin koordinasyonunda Malatya Vefa Eğitim Derneği, Malatya Aile Eğitim Derneği ve Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu, Pütürge ilçesinde çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Altın Kayısı Tiyatro ekibi, Nasreddin Hoca ve palyaço kıyafetleri ile sokaklarda depremzede çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. Daha sonra öğretmenevinde düzenlenen etkinliklerde de çocuklar keyifli anlar yaşadı. Jandarma ve polis ekiplerinin de eşlik ettiği etkinliklerde çocuklar deprem psikolojisinden uzaklaştı.
Dernek Başkanı İhsan Ercan kendilerine bu fırsatı veren yetkililere teşekkür etti. Depremden etkilenen ve korkan çocukların bu etkinliklerle yüzlerinin güldüğünü anlatan Ercan, “Çocukların mutluluğu her şeye değer. Polis ve jandarma görevlilerimiz çocukların yüzlerini boyadılar. Özellikle Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, deprem kriz yönetiminden sorumlu Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin’in büyük destek ve ilgilerini gördük. İnanın çocuklardan çok anne ve babaların daha çok yüzlerinin güldüklerini ve bu etkinlikten onların çocuklardan daha keyif aldıklarına şahit olduk” dedi.
Malatya Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu Yönetmeni İbrahim Şahin Uyumaz ise destek almaları durumunda Elazığ ve Doğanyol’a da gitmek istediklerini belirterek, “Unutmayalım ki onların sadece gıda ve elbiseye ihtiyaçları yok. Tebessüm etmeye de ihtiyaçları var” ifadelerine yer verdi.

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