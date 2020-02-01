Depremzede çocukların yüzünü Karagöz ve Hacivat güldürdü

Bu kapsamda devletin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişiler de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürerken, gün boyu spor salonunda aileleriyle kalan çocukların yaşadıkları korkuyu atlatabilmesi için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören ailelerin bir bölümü barınma merkezi olarak belirlenen Yakup Kılıç Spor Salonu'na yerleştirildi.

Etkinlikler ve oyunlarla stres attıklarını ifade eden Furkan, ''Burada bize etkinlikler yapıyorlar, oyun oynatıyorlar. Hacivat Karagöz oyunu oynandı, mutlu olduk.'' dedi.

Sude Ceylan da depremde evlerinin çok hasar gördüğünü, bu nedenle evlerine giremediklerini belirtti.

Yerleştikleri salonun kendileri için bir oyun alanı olduğunu anlatan Ceylan, "Benden daha küçük çocuklar da var. Burada biz üzülmeyelim, depremi unutalım diye etkinlikler yaptırıyorlar. Çok güzel oyunlar oynatıyorlar. Bize oyuncak da dağıtıyorlar. Bütün çocukları eğlendiriyorlar. Hacivat Karagöz oyununu çok güzel buldum, ilk defa izliyorum. Bu nedenle de olsa görme imkanım oldu.'' diye konuştu.

Mahir Arslan da kendilerine destek sunan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Burada bizler için çok güzel etkinlikler yapılıyor. Bizlerin bir nebze de olsun mutlu olmamızı sağlıyorlar. Bu çok güzel bir aktivite.'' ifadelerini kullandı.

Çocuklar için düzenlenen etkinliklerden aileler de memnuniyet duyuyor.

5 torunu ile salonda kalan Kemal Taş, desteklerin yüzleri güldürdüğünü, bunun yanı sıra çocukların da unutulmamasının önemli olduğunu aktardı.