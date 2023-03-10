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Depremzede kadının feci sonu! Çadırkentten çıktı, otomobil çarptı...

10.03.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Diyarbakır'da meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için oluşturulan çadırkentte yaşayan H.D. isimli kadın ve M.Ç.'ye otomobil çarptı. H.D. olay yerinde hayatını kaybederken M.Ç. ise ağır yaralandı.

Depremzede kadının feci sonu! Çadırkentten çıktı, otomobil çarptı...

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerindeki bulunan çadırkent girişinde meydana geldi. H.D., isimli kadın ve M.Ç., karşıya geçmek isterken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu savruldu. Sürücü daha sonra yan tarafta bulunan otomobile de çarparak yoldan çıktı.

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YOL TEK TARAFLI KAPATILDI

Kazada H.D., isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirirken M.Ç., ise ağır yaralandı. Çadırkent içerisinde bulunan sağlık görevlilerinin anında müdahale etmesiyle M.Ç., ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde yol tek taraflı olarak kapatıldı.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken; polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır

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