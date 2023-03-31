Depremzede kadınlar, depremin izlerini silmeye çalışıyor! Bakanlık, depremzede kadınlar için iş atölyeleri kuruyor

Bakanlık, depremzede kadınların hızlıca hayatlarını yeniden kurmaları, rehabilite olmaları ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanından gelen kadın kooperatiflerinin desteği ile Gaziantep’te 2, Kahramanmaraş’ta 2, Adıyaman ve Malatya’da 1’er tane olmak üzere çadır ve konteyner kentlerde toplamda 6 İş Atölyesi açtı.

KADINLARIN EKONOMİK ANLAMDA TEŞVİK EDİLMESİ PLANLANIYOR

İş atölyelerine çarşaf, yastık kılıfı, tişört gibi acil ihtiyaçların üretilmesi için dikiş makinesi, halı, kilim tezgâhları yerleştirildi. Örgü, takı tasarımı, ahşap boyama ve ebru alanları oluşturuldu. Bu atölyelerde usta öğreticiler eşliğinde dikiş nakış öğrenen kadınlar, diğer depremzedelerin ihtiyaçlarını da karşılayarak onlara destek oluyor. İş atölyelerindeki eğitimlere katılan kadınlar hem becerilerini geliştiriyor hem de depremin olumsuz etkilerinden kurtuluyor. Bu zamana kadar yaklaşık 2.500 depremzede kadın iş atölyelerine katılarak diğer depremzedeler yararına da katkı sağladı.

Bakanlık tarafından, ayrıca, iş atölyeleri ile depremden etkilenen illere yakın aktif kadın kooperatifleri eşleştirildi. Bu sayede orta ve uzun vadede hem üretim kapasitelerinin attırılması hem de kadınların ekonomik anlamda teşvik edilmesi planlanıyor.

DEPREMDEN ETKİLENEN KADIN KOOPERATİFLERİNİN DESTELENMESİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan deprem bölgesinde bulunan tüm kadın kooperatifleri ile iletişim kurularak deprem sonrası mevcut durumları değerlendirildi, ihtiyaçları tespit edildi. Bu kapsamda ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak kadın kooperatiflerinin ellerinde bulunan ürünlerin satışı sağlanıyor. Ayrıca, Bakanlık, deprem bölgelerinde bulunan ve olumsuz etkilenen kadın kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yürütüyor.

DEPREMZEDE ANNELER İÇİN BEBEK BAKIM ODASI

Bakanlık, depremzede annelerin bebeğini emzirebileceği, altını değiştirebileceği, çocuk bezi, ıslak mendil gibi temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu, anne ile bebeğin mahremiyetinin korunabildiği ortak alanların oluşturulmasını planladı. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta 3 Bebek Bakım odası hizmet vermeye başladı.

