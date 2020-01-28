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Depremzede kedi, Antalya'da tedavide

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

DEPREMİN ardından gittikleri Elazığ'da hem arama kurtarma hem de mobil aşevi hizmetleriyle yaraların sarılmasına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde sahibini kaybeden kediyi sahiplenerek, kente getirdi.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- DEPREMİN ardından gittikleri Elazığ'da hem arama kurtarma hem de mobil aşevi hizmetleriyle yaraların sarılmasına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde sahibini kaybeden kediyi sahiplenerek, kente getirdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elazığ'daki bir gazetecinin, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı enkazından bir kedinin yaralı kurtularıldığını ve çevrede sahiplerini aradığı yönündeki paylaşımı sonrasında harekete geçti. Böcek, sosyal medya hesabında kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceklerini duyurdu. Deprem bölgesinde görevli 40 kişilik itfaiye arama- kurtarma ekibiyle birlikte Antalya'ya getirilen kedi, veteriner hekimlere teslim edildi.
KEDİNİN ADINI 'TOROS' KOYDU
Yaralı kedinin adını 'Toros' koyduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, "41 vatandaşımızı depremde kaybettik. Derin üzüntü içindeyiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasi parti genel başkanlarıma, belediye başkanlarımıza hayırseverlerimize herkese teşekkür ediyoruz. Kedimiz yaralı olarak geldi. Burada veteriner arkadaşlarımıza teslim ettik. Tedavisi başladı. Kedimize sahip çıkacağız, belediyemizin kedisi olacak" dedi.
BAKIMEVİNDE TEDAVİYE ALINDI
Kedinin tedavisinden sorumlu Veteriner Hekim Tayfun Kazan, ilk muayenesinde kalp atışı ve solunumuyla ilgili bir sorun görmediklerini belirtti. Kedinin bakımevine götürülerek burada detaylı muayenesinin yapılacağını anlatan Kazan, "İlk gözlemlerimize göre hayati tehlike söz konusu değil. Vücudunda yaralar var. Bunları tedavi etip, eski sağlığına kavuşturacağız" diye konuştu.
Kedinin veteriner hekimlere teslim edilmesinin ardından, deprem bölgesinde görev yapan itfaiye erlerine de teşekkür plaketi verildi.

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