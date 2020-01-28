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  4. Depremzede kedi ’Toros’ Antalya’da sıcak yuvasına kovuştu

Depremzede kedi ’Toros’ Antalya’da sıcak yuvasına kovuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binadan yaralı kurtulan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla bölgede arama kurtarma faaliyeti yapan itfaiye ekipleri tarafından sahiplenilen kedi Antalya’ya getirildi.

Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binadan yaralı kurtulan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla bölgede arama kurtarma faaliyeti yapan itfaiye ekipleri tarafından sahiplenilen kedi Antalya’ya getirildi. ‘Toros’ ismi verilen 3 yaşındaki mixs cinsi kedi bakıma alındı.
Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki Kalay apartmanının enkazından çıkan kediyi sahiplenen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 21 kişilik ekip 10 saatlik yolculuğun ardından Antalya’ya döndü. Hürriyet İstasyonu’nda itfaiye ekiplerini karşılayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekiplere teşekkür edip, plaket verdi. İtfaiye ekiplerinin taşıma çantasında getirdiği erkek kediyi seven Böcek, kediye "Toros" ismini verdiklerini belirtti.
Depremin izlerini taşıyan ve vücudunda ezikler bulunan görülen ‘Toros’ veteriner hekim tarafından kontrol edildi. Hayati tehlikesi olmadığı belirtilen kedi detaylı tedavisi için hayvan hastanesine götürüldü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 24 Ocak’ta Elazığ’daki depremde Malatya’da dahil olmak üzere 41 kişiyi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
"Toros ismi verildi"
Yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Böcek, “ Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi parti başkanlarıma, belediye başkanı arkadaşlarımıza, hayırseverlerimize, tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. 40 mesai arkadaşımız Elazığ’a yola çıktı. İtfaiyeden 21 arkadaşımız oradaydı. Aşevimizde yardımlarına devam ediyor.”dedi.
Depremden yaralı olarak kurtulan kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sahiplendiğini dile getiren Böcek, “Veterinerlerimize teslim ettik. Adını ‘Toros’ koyduk. Belediyemizin her şeyi olacak. Hayvanseverlerimiz endişelenmesin.” diye konuştu.
"Bizim yanımızda yattı"
Kediyi deprem bölgesinden alarak bakımını yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım, Başkan Böcek’in talimatıyla yaralı kediyi deprem bölgesinde 1.5 saatlik bir arama sonucu bulabildiklerini hatırlattı.
Hafif yaraları bulunan kediyi kendi imkanları dahilinde tedavisini yaptıklarını dile getiren Yıldırım,“ Biz çalışırken kediyi o anda istirahatte bulunan arkadaşlarımız fedakarlık yaparak buldu. Kedi bizimle aynı yerde yattı, yediklerimizden yedi. Aracımızda taşıdık. Bizimle birlikte 12 saatlik yolculuğun ardından Antalya’ya getirdik.” dedi.

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