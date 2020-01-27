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Depremzede kediye Antalya Büyükşehir eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binadan yaralı kurtulan kediye Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sahip çıktı.Elazığ Sivrice’deki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binadan yaralı kurtulan kediye Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sahip çıktı.
Elazığ Sivrice’deki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden yıkılan bir binadan yaralı kurtulan ve siyah tozlar içinde kalan kedi ise bölgedeki vatandaşların kamerasına yansıdı.
Kedinin fotoğrafı bölgedeki bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Paylaşan kişi mesajında, ”Depremden yalnızca insanlar etkilenmez. Bu kedi, Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan Kalay Apartmanı’nda yaşıyordu. Yaralı kurtuldu ve bu şekilde çevrede sahiplerini arıyor” ifadelerine yer verdi.
Sosyal medyada paylaşılan mesajın ardından onlarca hayvansever kediyi bulmak için seferber oldu.
Bölgede arama kurtarma faaliyetleri yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla kediye de ulaştı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yaralı kediye ulaştı ve o anları belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kediyi bulan itfaiye eri, “Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatıyla yaralı kediyi bulduk. Bütün bakımları yaptık. Görevimizin tamamlanmasının ardından kediyi sağ salim Antalya’ya getireceğiz inşallah” dedi.
Başkan Böcek ise kedinin bulunmasının ardından, “Ekiplerimizi yaralı kediyi buldu ve tedavisini yaptı. Minik dostumuza üzülen hayvanseverler merak etmesin.O artık bize emanet” paylaşımını yaptı.

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