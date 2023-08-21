Depremzede vatandaş, ailesinden gelen telefonla şoka uğradı! "Birkaç kendini bilmez tarafından..."

Olay, Kırıkhan ilçesi Yenimahalle Anafartalar Sokak'ta meydana geldi. Depremde evi hasar gören ve sonrasında yıkılan Eşref Gözgeç, sokak üzerinde bulunan arsasına yerleştirdiği konteynerde ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Gözgeç, konteynerin yaklaşık 3 metre yanına ise aracını park ederek işe gitti. Ailesinden gelen telefonla şoka uğrayan Gözgeç, aracının ön camında kırık olduğunu duyunca yaptığı kontrollerde araç içerisinde çekirdek buldu.

Durumu polis ekiplerine bildiren Gözgeç, suçluların cezasını çekmesi için gerekli müracaatlarda bulundu. Depremzede vatandaşı sevindiren ise yorgun merminin konteynere isabet etmemesi ve herhangi bir can kaybının yaşanmaması oldu.

“BU MERMİ ARABAYA DEĞİL BİR KONTEYNERE VEYA BİR ÇADIRA GELEBİLİRDİ”

Aracına isabet eden yorgun merminin kendisini kızdırdığını ifade eden Eşref Gözgeç, “Arabam burada park halindeydi. Ben işteyken ailem tarafından arabanın ön camında kırık olduğu fark edildi. Dolayısıyla aileme kontrol ettirdiğimde arabanın içinde bu mermiyi buldular. Bu merminin yorgun mermi olduğunu biliyoruz. Birkaç kendini bilmez tarafından sıkıldığını düşünüyorum. Maganda, düğün kurşunu her ne dersek. Biraz daha dikkat etmek lazım, burası deprem bölgesi. Burada hala insanlar perişan, halen çadırda ve konteynerde kalıyorlar. Bu mermi arabaya değil bir konteynere veya bir çadıra gelebilirdi. Birisi yaralanabilirdi. Benim arabamla konteynerimin arası 3 metre, bu durum beni kızdırdı. Zevkinden ödün vermeyen insanların yapmış oldukları hataları bu kurşun gösteriyor” dedi.

(İHA)

