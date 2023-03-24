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Depremzede vatandaşın Erdoğan’a anlattığı iddialar tepki çekti! CHP’den yanıt geldi: ‘Baştan sona yalan!’

24.03.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyaretinde bir depremzede ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. Depremzede olan bir vatandaşın Erdoğan’a konteyner verilmesi için "Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın dediler" diye iddia etmesi üzerine CHP'den söz konusu iddialar hakkında açıklama geldi. CHP’li Öztünç açıklamasında söz konusu iddia için ‘baştan sona yalan’ ifadesini kullandı.

Depremzede vatandaşın Erdoğan’a anlattığı iddialar tepki çekti! CHP’den yanıt geldi: ‘Baştan sona yalan!’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile gittiği Kahramanmaraş'da depremzede vatandaşları ziyaret etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tuttuğu bir depremzede CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un yönlendirmesiyle yaşadığı tepki çeken bir iddiayı dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen bir depremzede, konteyner verilmesi için CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un yönlendirmesiyle görüştüğü kişinin kendisine "Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın öyle konteyneri alacaksın' dediğini iddia etti. Tartışma yaratan bu iddianın hemen ardından CHP kanadından da gelen açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, "Erdoğan gelecek diye Ankara Büyükşehir Belediyesinin çadırlarının toplatılmasını dün ifşa etmem çok zorlarına gitmiş. Hemen bir mizansen yazmışlar. Baştan sona yalan." ifadelerini kullandı.

"YA CHP'YE YA DA HDP'YE ÜYE OLACAKSIN" İDDİASI

CHP'li Öztunç'un yönlendirmesiyle bir iş adamıyla görüştüğünü kaydeden depremzede Erdoğan'a, "İş adamı 'Sana konteyner vermemize il başkanı bile karşı çıkıyor, gelip ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın ki üye kartıyla gelip konteynerini alacaksın' dedi. Ben de 'Ben canlarımı verdim ne vatanımı ne de bayrağımı satarım sizin gibi vatansızlara nede gelir üye olurum, üye olmam o konteyneri de ben istemiyorum dedim" ifadelerini kullandı.

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CHP'Lİ ÖZTUNÇ'TAN İDDİALARA YANIT: ‘BAŞTAN SONA YALAN!’

Söz konusu olayla ilgili açıklama yapan Öztunç ise, "Erdoğan gelecek diye Ankara Büyükşehir Belediyesinin çadırlarının toplatılmasını dün ifşa etmem çok zorlarına gitmiş. Hemen bir mizansen yazmışlar. Baştan sona yalan. İyi ezberletip film çevirmişler. Siz yalana devam edin ben hemşehrilerime destek olmaya devam edeceğim." dedi.

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