Depremzede vatandaşın sözleri Bakan Kurum'u duygulandırdı: Tüm annelerimizin yüzü gülene kadar çalışacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’ı ziyaret edip meydan ve ticaret merkezi temel atma törenine katıldı. Depremden etkilenen Adıyaman'da çevreyi dolaşan Bakan Kurum, depremzede bir vatandaş ile karşılaştı.

"NE OLUR, BİR GİDİP TEŞEKKÜR EDECEĞİM"

5 kişilik bir aile olduklarını ve konteynerde kaldıklarını aktaran kadın, ilk defa dairesini gördüğünü söyledi ve "Gerçekten o kadar emek verilmiş ki... Ve bu kadar kısa sürede. Yani şimdi gidecektim, gidemedim. Ayaklarım gitmedi. Eşime dedim ki ne olur bir gidip teşekkür edeceğim" dedi.

"BU DAĞI RESMEN DELİP GEÇTİLER"

Çevre düzenlemesine dikkat çeken depremzede vatandaş, "Bu dağı resmen delip geçtiler. Hep kayaydı burası. Öncesini bilenler şimdi bir baksınlar, farkı o zaman görürler" ifadelerini kullandı.

"TÜM ANNELERİMİZİN YÜZÜ GÜLENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Kadının bu sözleri karşısında duygulanan Bakan Kurum ise "Tüm annelerimizin yüzü gülene kadar çalışacağız" dedi.

"VARSIN BİRİLERİ YOK SAYSIN, MİLLETİMİZ GÖRÜYOR"

O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Bakan Kurum, "Varsın birileri yok saysın, milletimiz görüyor. Tüm gayretimiz, emeğimiz onlar için" ifadesine yer verdi.