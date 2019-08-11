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Depremzedeler bayram namazını mesire alanında kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:08 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de üç gün önce 6.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Bozkurt ilçesinde vatandaşlar bayram namazını mesire alanında kıldı.

Depremzedeler bayram namazını mesire alanında kıldı

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de üç gün önce 6.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Bozkurt ilçesinde vatandaşlar bayram namazını mesire alanında kıldı. Bayram namazını depremzelerle birlikte kılan Vali Hasan Karahan, buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Vatandaşın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz" dedi.
Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından camilerin hasar görmesi nedeniyle ilçede Kurban Bayramı namazı, Çamlık Mesireliği'nde kılındı. Namaz öncesi mesire alanına gelen vatandaşlar, yere kilim, hasır ve seccade sererek namazlarını kıldı. Merkez Camisi müezzini Veysel Yıldız'ın kıldırdığı namaza Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bayram namazının ardından Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, vatandaşlarla bayramlaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Karahan, buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Büyük bir deprem yaşamamıza rağmen can kaybının yaşanmaması sevindirici. Ufak tefek maddi hasarlar var. İlk etapta ağır hasarlı binaların yıkılması işlemleri yapılacak. Onun dışında çadırlarla vatandaşlarımız kalmaya devam ediyor. Ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini sağlıyoruz. Vatandaşın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz" dedi.
'TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR'
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ise, tüm islam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Depremzede vatandaşlarımızla birlikte olmak istedik. Namazımızı birlikte kıldık. Bu afetler olacaktır. Esas olan tedbir almak, birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bozkurt ve Çardak ilçelerinde tüm imkanlarımızı seberber ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmekte ve tüm ihtiyaçlar karşılanmaktadır" diye konuştu.
Depremzedelerden Hasan Dalbay ise depremin camilere hasar verdiği için namazı dışarıda kıldıklarını söyledi. Osman Dalbay ise ilçe halkının camilere giremediğini, bu yıl bayram namazını mesirelikte kılmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Depremzedeler bayram namazını mesire alanında kıldıDepremzedeler bayram namazını mesire alanında kıldıDepremzedeler bayram namazını mesire alanında kıldıDepremzedeler bayram namazını mesire alanında kıldı

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