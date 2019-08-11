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Depremzedeler bayrama çadırda girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğünden depremin ardından evleri hasar alan ve oturulamayacak durumda olan vatandaşlar bayrama çadırda girdiler.

Depremzedeler bayrama çadırda girdi

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğünden depremin ardından evleri hasar alan ve oturulamayacak durumda olan vatandaşlar bayrama çadırda girdiler. Buruk bir bayram sevinci yaşayan depremzedeler zorlu çadır koşullarına her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar.
Geçtiğimiz 8 Ağustos Perşembe günü merkez üssü Bozkurt olan 6 büyüklüğündeki depremde Çardak ve Baklan ilçeleri de etkilendi. Depremde evleri ağır ve orta hasarlı olan vatandaşların evlerine girmelerine izin verilmez, evleri oturulamayacak durumda olan ya da deprem korkusunu yaşayan vatandaşlar için çadırlar kuruldu. Evleri ağır hasarlı olduğu için çadır kentte kalan ailelerden birisi de Turan ailesi oldu. Çocuklarında omurilik tümörü hastalığı bulunan ve bu yüzden zorlu bir hayatları olan Turan ailesi şimdi de deprem ile mücadele ediyor. Depremzede aileler bayram sabahının kahvaltısını da yine çadır kentte buldukları gölgelik alanda kurdukları sofralarda Türk Kızılay’ının dağıttığı kahvaltılıklar ile yaptılar.
Çadır kentte kalan ailelerin zor durumuna kayıtsız kalmayan bölge halkı ise Türk-İslam kültürünün en önemli özelliklerinden biri olan paylaşma ve dayanışma örneğini depremde de gösterdi. Evleri zarar görmeyen vatandaşlardan bir çoğu bugün kestikleri kurbanların etlerinden çadır kente getirerek dağıttı. Vatandaşlar çadırlarda kalan ailelerin çocuklarını da verdikleri harçlıklar ile sevindirdi.

“Bugün bayram dayanışmaya daha çok ihtiyacımız var”
Turan ailesini ziyaret ederek kurban etini paylaşan Ömür Bektaş, depremde ilçede olmadıklarını ancak depremi duyduktan sonra tatillerini yarıda keserek ilçeye geldiklerini söyledi. Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Bektaş, “Biz zor durumda olan bu ailemize elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Bayramlar birlik ve beraberlikler için var ve insanları mutlu etmek için var. Bugün bayram dayanışmaya daha çok ihtiyacımız var, birlikte olmaya daha çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Buruk bir bayram yaşıyoruz”
Çadırda kalan Hüseyin Turan ise depremde çok korktuklarını ve evlerinin girilecek durumda olmadığı için çadırda kaldıklarını dile getirdi. Depremin kendilerini olumsuz yönde etkilediğini ve çadırda kaldıkları için ilk defa buruk bir bayram yaşadıklarını aktaran Turan, “İnsanlar sağ olsun geldiler, bizlerle bayramlaştı. Birlik beraberlik içinde bir bayram geçirdik” dedi.

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