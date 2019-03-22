Depremzedeler cuma namazını park ve bahçelerde kıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 5,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde camilerde hasar nedeniyle cuma namazını mahalle meydanlarındaki mesirelik alanlarda kıldı.

Acıpayam ilçesinde çarşamba günü meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından başta AFAD ve Türk Kızılay olmak üzere ilgili tüm kurumlar bölge halkının yaralarını sarıyor.

Ucarı, Oğuz, Karahöyük, Yeniköy mahallelerinde mobil araçlardan yemek dağıtılıyor, vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Bölgede çadır kurulumu da sürüyor.

Deprem sonrasında camileri ve minareleri zarar gören 3 mahallede cuma namazı dışarıda kılındı.

Karahöyük Mahallesi Karahöyük Camisi'nde cuma namazının mesirelik alanda kılınacağı yönünde anons yapıldı. Vatandaşlar çimlerin üzerine serilen halıların üzerinde namazını kıldı.

Cami imamı Mehmet Özdemir, cuma vaazında, minare tehlike yarattığı için namazın dışarıda kılındığını söyledi.

Camide yıkılma riskinin bulunmadığını belirten Özdemir, "Artçı depremlerle çatlaklar büyüdü. Minarenin durumundan dolayı camimizi ibadete kapattık." dedi.

