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Depremzedeler geceyi çadırda geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin şiddetli şekilde hissedildiği Malatya’nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki depremzedeler, geceyi kurulan çadırlarda geçiriyor.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55’te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya’nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde de şiddetli şekilde hissedildi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin şiddetli şekilde hissedildiği Malatya’nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki depremzedeler, geceyi kurulan çadırlarda geçiriyor.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55’te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya’nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle ilçelerdeki bazı binalar çöktü ve 4 kişi öldü. Depremin ardından AFAD ve Kızılay’ın bölgeye sevk ettiği çadırlar depremzedelere ulaştırıldı. Çadırları alarak güvenli yerlere kuran depremzedeler, gece gündüz çadırlarda barınıyor. Geceleri eksi 15 dereceyi bulan soğukta çadırlarda ısıtıcı veya soba yakarak kalan depremzedeler, depremin şokunu atlatmaya çalışıyor.
Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde yaşayan depremzedeler, geceleri çadırda kaldıklarını söyleyerek yetkililerden ev istedi. Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Dilara Korkut, “Bizim burası çoğunlukla toprak ev. Beton ev çok az var. Evlerin çoğunluğu çökmüş durumda. Mahallemizde 2 kişi öldü, çok kişi de yaralandı. Şükürler olsun ki ailem ve bana bir şey olmadı. Büyük bir sarsıntı hissettik ve hemen dışarı çıktık. Yakın bir arkadaşımın babası öldü. İyi ki AFAD var onlar sayesinde bize çadırlar geldi. Bizim ev de çöktü çökecek, birkaç eşyamızı alabildik. Ben yeni bir ev gelirse mutlu olacağım. Geceleri çadırda soğuğun altında geçiriyoruz” dedi.
Depremzedelere çevre illerden, sivil toplum kuruluşlarından ve hayırseverlerden insani yardımlar gelmeye devam ediyor.

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