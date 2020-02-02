HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremzedeler için bir tır dolusu yardım geldi

Depremzedeler için bir tır dolusu yardım geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 12:12 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in girişimleri sonucunda Tekirdağ’dan Adıyaman’a, depremzedelere dağıtılmak üzere bir tır dolusu yardım getirildi.Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Gerger ve Sincik ilçesi ile bu ilçelere bağlı köylerde evleri hasar gören depremzedeler için Vali Aykut Pekmez, AFAD’dan yardım malzemeleri talebinde bulundu.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in girişimleri sonucunda Tekirdağ’dan Adıyaman’a, depremzedelere dağıtılmak üzere bir tır dolusu yardım getirildi.
Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Gerger ve Sincik ilçesi ile bu ilçelere bağlı köylerde evleri hasar gören depremzedeler için Vali Aykut Pekmez, AFAD’dan yardım malzemeleri talebinde bulundu. Vali Pekmez’in talebi üzerine Tekirdağ’da toplanan yardımlar Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından bir tıra yüklendi. Yola çıkan yardım tırı Adıyaman’a geldi. Adıyaman AFAD Müdürlüğü ve Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü görevlileri tarafından karşılanan tır, il merkezinde bulunan bir okulun deposuna yanaştırılarak buraya boşaltılmaya başlandı. Battaniye, gıda malzemeleri, çocuk bezleri, ısıtıcılar gibi birçok yardım malzemesinin yer aldığı yardım kolileri, Gerger ve Sincik ilçesinde depremden dolayı mağdur olan depremzedelere dağıtılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
YPG/PKK'lı terörist itiraf etti: İran'a saldıracaktıkYPG/PKK'lı terörist itiraf etti: İran'a saldıracaktık
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya’da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

Gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

YPG/PKK'lı teröristten çarpıcı İran açıklaması!

YPG/PKK'lı terörist itiraf etti: İran'a saldıracaktık

'Deprem fırtınaları yaşanabilir' uyarısı

'Deprem fırtınaları yaşanabilir' uyarısı

İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek

İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem!

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı

Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL’yi alıp yere yağ döktükten sonra kaçtı

Böyle hırsızlık görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.