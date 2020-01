Depremzedeler için hazırlanan yardım paketlerinden çıkan mektuplar duygulandırdı

"Biz de burada iyi değiliz, yüreğimiz kan ağlıyor"

“İpek Gül ve ailesi” yazılı bir paketten çıkan, “Sevgili can arkadaşlarım. Siz orada nasılsınız? Belki bunu konuşmak biraz saçma oluyordur, fakat biz de burada iyi değiliz, yüreğimiz kan ağlıyor. Şimdi benim size gönderdiklerim tırla geliyor. Deprem gelip geçici, korkmayın. Canım arkadaşlarım bedenen burada olabiliriz ama aklımız sizde. Güçlü kalın. Zor günleri hep beraber aşacağız. Yaralarımızı beraber saracağız. Şunu unutmayın; acınız acımızdır, üzüntünüz üzüntümüzdür. Eğer bir can sıkıntısı çekilecekse hep beraber çekeceğiz. Çünkü biz Türkiye olarak ayrı bedenlerde tek yüreğiz” yazılı not ise görenleri duygulandırdı.

Ekipler, çıkan notları zarar görmeden yardım malzemelerinin koyulduğu paketlere yerleştirildi.