Depremzedeler için kalıcı konutlar 1 yılda yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, deprem bölgesinde yaptığı inceleme sırasında, kalıcı konutların 1 yıl içerisinde yapılacağını müjdeledi

Elazığ’in Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya’nın Battalgazi ilçesine ziyaret gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, depremden etkilenen hasarlı evleri ve binaları yerinde inceleyerek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’den bilgi aldı.

Eskimalatya’yı gezerek burada incelemelerde bulunan Demirtaş’a Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci eşlik etti.

“Gece gündüz sahadayız”

Battalgazi Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren gece gündüz sahada olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bünyesinde il müdürlüğümüzce tespit çalışmaları yapılıyor. Şu anda tespit çalışmaları yüzde doksan oranında tamamlandı. Kısa sürede mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini giderme adına çadır, yatak ısıtıcı ve gıda yardımı anlamında bizler 24 saat vatandaşlarımızın yanındayız. Dışarıda kalan vatandaşlarımız için Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Belediye hizmet binası, Sosyal Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Millet Kıraathaneleri, Kapalı Spor Salonu, Konferans salonları başta olmak üzere 24 saat vatandaşlarımızı ağırladık. Vatandaşımız 6,8 büyüklüğünde bir deprem yaşadılar. Bu yaşadığımız deprem dolayısıyla maddi hasarlar yaşandı. Böyle yaşanan afetlerde bu sorunlar sıkıntılar olacak. Bu sıkıntıların çözülmesi adına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak tüm ilgili ekiplerimizle ilk andan itibaren gece gündüz demeden sahadayız. Sayın Bakanımızda depremin ardından Eskimalatya’ya gelerek oluşan hasarları bizzat yerinde takip ediyorlar. Zaten kendileri gerekli tüm talimatları vermişlerdi ama meydana gelen hasarları yerinde bir kez daha gördüler. Herhangi bir eksik nokta varsa onlarda gerekli mercilere iletilecek. Kısa sürede bu yaşamış olduğumuz depremi en az hasarla atlamak için çaba ve gayret sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz bin 758 evimizin hasar tespitini tamamlayarak bitirdi. Bizlerde en hızlı şekilde onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Kısa zamanda hep birlikte yaralarımızı sarmış olacağız” dedi.