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Depremzedeler için konteynırlar yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 21:06 | Son Güncelleme

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam ilçesinde 20 Mart’ta yaşanan depremin ardından depremzedelerin barınma sorununu çözmek adına ilk etapta 160 konteynırın yola çıktığını açıkladı.AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yaptığı yazılı açıklamada depremzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan ödeneklerin aktarıldığını ve vatandaşlara ulaştırıldığını belirterek, “İçişleri Bakanlığı ile temaslarımız sonucunda ilk etapta 160 konteynır Acıpayam’daki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Depremzedeler için konteynırlar yola çıktı

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam ilçesinde 20 Mart’ta yaşanan depremin ardından depremzedelerin barınma sorununu çözmek adına ilk etapta 160 konteynırın yola çıktığını açıkladı.
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yaptığı yazılı açıklamada depremzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan ödeneklerin aktarıldığını ve vatandaşlara ulaştırıldığını belirterek, “İçişleri Bakanlığı ile temaslarımız sonucunda ilk etapta 160 konteynır Acıpayam’daki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yaşam evleri olarak adlandırılan bu konteynırların içinde bir oda, banyo, tuvalet ve mutfak bulunuyor. Depremden dolayı kullanılamaz halde olan ve yıkılarak enkazı kaldırılan yerlere ve ilgili vatandaşlara bu konteynırlar kurularak teslim edilecek” dedi.
Depremin yaşandığı ilk günden itibaren ilçedeki bin 640 çadırın AFAD tarafından aynı gün verilip, depremzedelere 3 bin 32 battaniye, bin 358 yatak ve 360 adet nevresim takımı dağıtıldığını ve Kızılay’ın da üç yemek hizmeti verdiğini belirten Tin, “AFAD Başkanlığı ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürlüğünden toplamda 1 milyon 900 bin TL ödenek kaymakamlık hesabına aktarıldı. 210 kişiye 2 bin TL, 232 kişiye bin TL olmak üzere toplam 442 kişiye 652 bin TL acil ihtiyaçları için ödeme yapıldı. SGK bildirimleri ve vergi beyannameleri başta olmak üzere bölgedeki esnaf ve ticari işletmelere kolaylıklar sağlandı. Devletimiz depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gerekli olan tüm adımları atmaktan geri durmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Depremzedeler için konteynırlar yola çıktı

Depremzedeler için konteynırlar yola çıktı

Depremzedeler için konteynırlar yola çıktı

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