HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremzedeler için malzeme getiren tırlar, gönüllülerin "yardım zinciri" ile boşaltılıyor

Depremzedeler için malzeme getiren tırlar, gönüllülerin "yardım zinciri" ile boşaltılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:03 | Son Güncelleme

Depremzedeler için malzeme getiren tırlar, gönüllülerin "yardım zinciri" ile boşaltılıyor

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ailelerin yaralarının sarılması için toplanan malzemeler, gönüllerin "yardım zinciri" ile elden ele taşınıp kolilenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için birçok kamu kuruluşu, vakıf, dernek, özel şirket ve vatandaş bölgeye ayni yardım gönderiyor.

Bölgeye gelen yardımlar, Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın depolarında toplanıyor.

Depoya gelen tırlardaki malzemeler, aralarında İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı gönüllülerinin de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi 60 kişi tarafından elden ele taşınarak boşaltılıyor.

Gönüllerin "yardım zinciri" oluşturarak taşıdığı malzemeler, yine gönüllüler tarafından paketleniyor. Kolilere yerleştirilen yardım malzemeleri, AFAD koordinasyonunda deprem mağdurlarına ulaştırılıyor.

Yetkililer, yardım malzemelerinin tırlara düzgün bir şekilde yerleştirilmesinin işlerini kolaylaştıracağını belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeşil çayın faydaları nelerdir?Yeşil çayın faydaları nelerdir?
Basura ne iyi gelir, evde basur tedavisi mümkün mü?Basura ne iyi gelir, evde basur tedavisi mümkün mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD deprem Elazığ Gönüllü Sivrice ilçesi TIR yardım

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Kimseye aldırmadı! Öpücüklere boğdu

Kimseye aldırmadı! Öpücüklere boğdu

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB önündeki 'Yaşam Nöbeti' sona erdi

İBB'nin kararı sonrası eylemlerine son verdiler

Bursa'da 'şap' krizi! Çiftlik karantina altına alındı!

Çiftlik karantina altına alındı!

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması!

MSB'den flaş açıklama: Karşılık verilecektir

Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ depreminde elleriyle kazdığı enkazdan iki yaralı kurtaran Suriyeli Mahmud Kızılay gönüllüsü oldu

Enkazdan iki yaralı kurtarmıştı! Kızılay gönüllüsü oldu

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

11 Ocak'tan beri kayıp! Her yerde aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.