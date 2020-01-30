Depremzedeler için yardım eden üniversiteli aşırı zorladığı belini kırdı

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da, depremzedeler için Türk Kızılay'ın gönderdiği katalitik soba ve tüpleri tırdan indirmek için saatlerce gönüllü olarak çalışan üniversiteli gencin, aşırı yüklenme nedeniyle beli kırıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için seferber olan gönüllülerden Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Polat, depremzedeler için gönderilen katalitik soba ve tüplerin boşaltılmasına yardım etmek üzere arkadaşıyla gece 23.00 sıralarında Kızılay'ın deposuna gitti.

Diğer gönülle gençlerle malzemelerin tırdan boşaltılmasına yardım eden Polat, saatler sonra sırtının ağrıdığını hissetmesine rağmen malzemeleri taşımayı sürdürdü.

Eve gittiğinde ağrılarının artması üzerine yakınlarının hastaneye götürdüğü Polat'ın tetkikleri sonucu aşırı yüklenme nedeniyle belinin kırıldığı anlaşıldı, çelik korse takıldı.

Bu fedakarlığıyla çevresindekilerin taktirini toplayan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan felaketin ardından depremzedelere yardım için gönüllü çalışan arkadaşlarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti.