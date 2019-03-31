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Depremzedeler oylarını çadırlarda kullanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:53 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde deprem nedeniyle beton binaların hasar gördüğü Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, oylarını çadırlarda kullanmaya başladı.

Depremzedeler oylarını çadırlarda kullanıyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde deprem nedeniyle beton binaların hasar gördüğü Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, oylarını çadırlarda kullanmaya başladı. Depremin vurduğu diğer mahallelerde ise betonarme binalarda hasar olmadığı için seçim sandıkları okullarda kuruldu.
Acıpayam ilçesinde 20 Mart tarihinde meydana gelen, Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremde bazı binaların yıkıldığı, bazılarının hasar gördüğü Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde vatandaşlar, bugün yapılan yerel seçimlerde oylarını kurulan seçim çadırlarında kullanmaya başladı. Artçı sarsıntıların sürdüğü ve vatandaşların çadırlarda kalmaya devam ettiği bölgede, Oğuz Mahallesi'nde 208, Çubukçular Mahallesi'nde ise 50 seçmen çadırlarda kurulan birer sandığa saat 08.00'den itibaren giderek oy kullanıyor.
Oğuz Mahallesi'nde yaşayan Aydın Doğu, ilçede artçı sarsıntıların sürdüğünü belirtip, "Daha önce oylarımızı kullandığımız köy kahvesi, deprem nedeniyle yüzde 80 hasar gördü. Depremde mahallemizde birçok ev yıkıldı, birçok binada da hasar oluştu. Oy kullanacağımız başka bir yer olmadığı için, bu seçimlerde kurulan çadırlarda oy kullanıyoruz. Seçimler devletimize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.
Öte yandan Acıpayam'daki betonarme binaların hasar görmediği mahallelerde ise okullarda kurulan sandıklarda vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.

FOTOĞRAFLI

Depremzedeler oylarını çadırlarda kullanıyorDepremzedeler oylarını çadırlarda kullanıyorDepremzedeler oylarını çadırlarda kullanıyorDepremzedeler oylarını çadırlarda kullanıyor

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