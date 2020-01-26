HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremzedeler, TCDD'nin gönderdiği konaklama treninde barınacak

Depremzedeler, TCDD'nin gönderdiği konaklama treninde barınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Depremzedeler, TCDD'nin gönderdiği konaklama treninde barınacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), depremzede vatandaşların barınmalarını sağlamak amacıyla Sakarya'da üretilen 10 vagonlu konaklama trenini bölgeye gönderdi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen TCDD yetkilileri, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni Mithatpaşa İstasyonu'ndan Elazığ'a gönderdi.

İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlar, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo gibi özellikleriyle bir evi andırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Enkaz altındaki çifti kurtaran Mahmut, o anları anlattıEnkaz altındaki çifti kurtaran Mahmut, o anları anlattı
Elazığlı depremzedeler için Sakarya'dan 4 odalı vagonElazığlı depremzedeler için Sakarya'dan 4 odalı vagon
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konaklama treni sakarya TCDD TÜVASAŞ vagon

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Cenk Yaltırak: İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Malatya'da depreme doğumhanede yakalandılar

Depreme doğumda yakalandılar!

Manisa'da son 16 saatte 119 artçı meydana geldi

Manisa beşik gibi!

Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.