Depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor

Yımaz, daha sonra kalıcı deprem konutlarının yapımının başladığını aktararak, "Yukarköy'de 116 adet, Gülpınar Kızılkeçili mahallesinde 16 adet ve Çamkalabak ve mahallelerinde de 73 olmak üzere toplam 205 adet konutun yapımı tamamlandı. Bu konutların hak sahiplerini belirlemek için bugün ve yarın kura çekimi gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra Ayvacık'ın 36 yerleşim yerinde konteyner evler kurduklarını anımsatarak, vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini kaydetti.

TOKİ tarafından ilk etapta yapımı tamamlanan 205 konuttan Yukarıköy'deki 116'sının noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Gülpınar köyünün Kızılkeçili Mahallesi'ndeki 16 konut için de kura çekildi. Çamkalabak köyündeki 73 konut için ise yarın kura çekimi yapılacak.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki sarsıntı sonucu evleri ağır hasar gören depremzedeler için yaptırılan ilk etap 205 müstakil ev için kura çekimi başladı.

- "İmrenilecek konutlar oldu"

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, bölgedeki evlerin depremde zarar gördüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Hemen konteyner evler kurduk. Sonrasında ise kalıcı deprem konutlarını yapımı başladı. Doğa şartları ve hazırlık süreçleri sonrasında ilk etap evlerin yapımı tamamlandı. Bugün de bu evlerin hak sahiplerini belirlemek için kura çekimini yapıyoruz. Kura çekiminden sonra hak sahipleri konutlarına yerleşecek. Burada devlet büyüklerimizin katılımıyla açılışını ileriki günlerde gerçekleştireceğiz. Önemli olan bir konu da yapılan deprem konutları imrenilecek konutlar oldu. Depreme dayanıklı evler yapıldı."

Ayvacıklıların yapılan evlerden memnun olduğunu aktaran Şahin, "Buradaki vatandaşlarımızın yüzlerindeki mutluluk ve heyecanı görmek bizi de mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Vali Yardımcısı Cezmi Batuk ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik'in de katıldığı törende kura çekimi yapılan 205 konut 3+1 odalı ve 106 metrekare büyüklüğünde inşa edildi. TOKİ ikinci etapta 334 konut yapacak.

Ayvacık ilçesi ve köylerinde, 6 Şubat 2017 tarihinde yaşanan 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD ekipleri, bölgede 36 yerleşim yerinde bin 71 konut, 134 ahır ve 10 iş yerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit etti.

Bölgede depremden etkilenen 3 bin 450 kişi, kurulan bin 52 yaşam konteynerine yerleştirildi, TOKİ depremzedeler için konutların inşaatına başladı.

