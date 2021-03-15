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Depremzedeler yerleşmeden kombileri çalındı, 2 şüpheli tutuklandı

15.03.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Depremzedeler yerleşmeden kombileri çalındı, 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da depremzedelerin henüz yerleşmediği yeni yapılan deprem konutlarından 10 adet kombi çalındı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Elazığ’da depremzedelerin henüz yerleşmediği yeni yapılan deprem konutlarından 10 adet kombi çalındı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından tespit edilen şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Edinilen bilgiye göre, 24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından Bizmişen Bölgesi’nde yapımı tamamlan deprem konutlarından 10 dairenin kombisi çalındı. Durumun fark edilmesi üzerine hırsızlık olayı İl Jandarma Komutanlığı’na bildirildi. Bunun üzerine JASAT geniş kapsamlı çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüphelileri tespit eden ekipler, şahısların Diyarbakır’da ikamet ettiklerini belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli R.E., S A., H.D. ve S.Ş. Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına aldı. Elazığ’a getirilen 4 şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden H.D. ve R.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ş. ve S.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Depremzedeler yerleşmeden kombileri çalındı, 2 şüpheli tutuklandı

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