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  4. Depremzedelere gönderilecek yardımlara alçak saldırı! Tüm dünya seferber oldu, onlar Türk düşmanlığını bırakmadı

Depremzedelere gönderilecek yardımlara alçak saldırı! Tüm dünya seferber oldu, onlar Türk düşmanlığını bırakmadı

14.02.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzerinden bir haftadan uzun süre geçse de acısı hafızalarda taze kalacak olan Kahramanmaraş merkezli depremler için Türkiye ile birlikte dünya da ağladı. Birçok ülkeden Türkiye'ye ekipler destek olmak için geldi, ayrıca yardım malzemeleri gönderildi. Almanya'da da depremzedeler için yardım toplandı ancak gece yarısı sularında yardımlar çıkan yangında yanıp kül oldu. Türk bayrağının ateşe atılması gibi bir skandalın da karıştığı olayın perde arkasından terör örgütü PKK/YPG yandaşları çıktı.

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Marl kentindeki Lenkerbeck semtinde depremzedeler için yardım toplandı. Ancak PKK/YPG destekçileri deprem dinlemeyip toplanan yardımları gece saatlerinde kundakladı.

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GECE YARISI KUNDAKLADILAR

Yerel saatle 01.00 sıralarında meydana gelen saldırı hakkında soruşturma başlatılırken, çıkan yangın 30 itfaiye eri tarafından 2 saatlik müdahale sonunda söndürüldü.

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ALÇAK SALDIRI! TÜRK BAYRAĞINI ATEŞE ATTILAR

Depremzedeler için toplanan yardımların tamamı kül oldu. Kundaklama sonucu deprem yardımlarının toplandığı süpermarkette zarar görürken, yardımların bulunduğu yerde asılı bulunan Türk bayrağının ateşe atıldı.

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Recklinghausen Polis Sözcüsü Michael Lesch yaptığı açıklamada, "Şu anda yangının nedeni hakkında bir şey söyleyemeyiz. Güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler inceleniyor. Görüntülerde iki kişinin bir Türk bayrağını nasıl indirip ateşe attığını görebiliyoruz. Güvenlik kameralarından alınan videolar değerlendiriliyor" dedi.

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(İHA)

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deprem pkk Almanya kundaklama

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