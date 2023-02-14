Depremzedelere gönderilecek yardımlara alçak saldırı! Tüm dünya seferber oldu, onlar Türk düşmanlığını bırakmadı

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Marl kentindeki Lenkerbeck semtinde depremzedeler için yardım toplandı. Ancak PKK/YPG destekçileri deprem dinlemeyip toplanan yardımları gece saatlerinde kundakladı.

GECE YARISI KUNDAKLADILAR

Yerel saatle 01.00 sıralarında meydana gelen saldırı hakkında soruşturma başlatılırken, çıkan yangın 30 itfaiye eri tarafından 2 saatlik müdahale sonunda söndürüldü.

ALÇAK SALDIRI! TÜRK BAYRAĞINI ATEŞE ATTILAR

Depremzedeler için toplanan yardımların tamamı kül oldu. Kundaklama sonucu deprem yardımlarının toplandığı süpermarkette zarar görürken, yardımların bulunduğu yerde asılı bulunan Türk bayrağının ateşe atıldı.

Recklinghausen Polis Sözcüsü Michael Lesch yaptığı açıklamada, "Şu anda yangının nedeni hakkında bir şey söyleyemeyiz. Güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler inceleniyor. Görüntülerde iki kişinin bir Türk bayrağını nasıl indirip ateşe attığını görebiliyoruz. Güvenlik kameralarından alınan videolar değerlendiriliyor" dedi.

(İHA)

