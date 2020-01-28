HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremzedelere harçlığını gönderen Nazlı: Yıkılan evleri gördüm, çok üzüldüm

Depremzedelere harçlığını gönderen Nazlı: Yıkılan evleri gördüm, çok üzüldüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:34 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'daki depremzedelere, 'Harçlığımı veriyorum.

Mehmet YİRUN- Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- ELAZIĞ'daki depremzedelere, 'Harçlığımı veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgiler' yazılı not ile 15 lira bağışlayan Lüleburgazlı ilkokul öğrencisi Nazlı Can (9), "Yıkılan evleri gördüm, çok üzüldüm, 'Nasıl katkıda bulanabilirim' diye düşündüm. Annem eşyaları hazırlarken, bir zarf yapıp içine kendi harçlığımdan koydum" dedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Yardım toplama merkezlerinden biri olan Gençlik Parkı'na, ailesi ile gelen Ramazan Yaman İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Can, 'Harçlığımı veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgiler' yazılı not ile 15 lira bıraktı.
Lüleburgaz Belediyesi, Nazlı Can'ın bıraktığı para ve notu sosyal medya hesabından 'Emanetini en kısa zamanda ulaştıracağız koca yürekli kızımız' mesajıyla paylaştı.
'YIKILAN EVLERİ GÖRDÜM'
Depremzedeler için harçlığını bağışlayan Nazlı Can, "Televizyon izliyordum, depremin olduğunu gördüm. Yıkılan evleri gördüm, çok üzüldüm, 'Nasıl katkıda bulanabilirim' diye düşündüm. Annem eşyaları hazırlarken bir zarf yapıp içine kendi harçlığımı koydum. Sonra babamla belediyeye götürdük. Mektubumda, 'Size çok üzüldüm. Harçlığımdan veriyorum. Çok geçmiş olsun. Sevgiler' yazdım ve 15 lira koydum. Akşam olunca sosyal medyada mektubumu gördüm. Çok mutlu oldum. Annem ve babama söyledim. Onlar da çok sevindi" diye konuştu.
2 çocuk annesi Bahriye Can da "Bizden habersiz yazmış. İnternette görünce inanamadım çok duygulandım. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antik savaşçıların yiyeceği Chia tohumunun faydalarıAntik savaşçıların yiyeceği Chia tohumunun faydaları
PARTNERSevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...Sevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...
Buz tutan Borabay Gölü'nde görsel şölenBuz tutan Borabay Gölü'nde görsel şölen
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ’den ihraç edildi! Eski astsubay bakın ne yaparken yakalandı?

FETÖ’den ihraç edildi! Eski astsubay bakın ne yaparken yakalandı?

Son dakika: TEM Bahçeşehir bağlantı yolunda kaza!

TEM'de feci kaza! Sitenin bahçesine uçtu

İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

Bakan Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

Elektronik mühendisi Cengiz Çetin: Deprem habercisini buldum

'Deprem habercisini buldum' dedi ve ekledi: Dyson Lin...

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Almanya'ya iltica etmek için akılalmaz yöntem!

Şeytanın aklına gelmez! Kapının önüne mermi bırakıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.