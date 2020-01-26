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Depremzedelere iki koyununu gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 08:37 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, evli ve 5 çocuk babası Metin Yanar (45), Elazığ'daki depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardımlara iki koyunu ile destek verdi.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, evli ve 5 çocuk babası Metin Yanar (45), Elazığ'daki depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardımlara iki koyunu ile destek verdi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara yardımda bulunmak için Erzurum halkı seferber oldu. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü'nce battaniye toplama kampanyası başlatıldı. Hayvancılıkla uğraşan Metin Yanar da 2 küçükbaş hayvanını deprem bölgesine göndermek için kulüp üyelerine teslim etti. Küçükbaş hayvanlarını teslim eden Metin Yanar, "Adak kurbanı satıyorum. Elazığ'daki depremi duyunca çok üzüldük. Allah, ulusumuzu, milletimizi, vatanımızı afetlerden korusun. Ben de 2 tane koyun getirdim, arkadaşlarıma teslim ettim. Biz dadaşlar olarak, gakkoş kardeşlerimizin devamlı yanındayız. Onların üzüntüleri bizim üzüntümüzdür" dedi.
Erzurumlu vatandaşların çok duyarlı olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Lokman Toptaş ise, "Çok sayıda yardım geldi. En ilginci ise Metin ağabeyimiz 2 koyununu Elazığ'daki vatandaşlarımız için paylaştı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız. İki aracımız yola çıktı. Pazartesi günü 3 aracımız daha deprem bölgesine hareket edecek. Bir nebze olsun yaraları sarmaya çalışacağız" diye konuştu.

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