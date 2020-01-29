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Depremzedelere kan bağışı için kuyruğa girdiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi ve Kızılay’ın ortaklaşa düzenlediği Elazığ ile Malatya depremzedelere kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi ve Kızılay’ın ortaklaşa düzenlediği Elazığ ile Malatya depremzedelere kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Alaşehirli vatandaşlar depremzedelere kan bağışında bulunmak için kuyruğa girdi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Elazığ ve Malatya depremzedeleri için kan bağış kampanyası düzenlendi. Alaşehir Belediyesi ile Kızılay tarafından ortaklaşa düzenlenen kan bağış kampanyasına yoğun ilgi gösteren Alaşehirli vatandaşlar kan bağışında bulunmak için kuyruğa girdi. Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Hamdi Canlı verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na Kızılay rozeti taktı.
Kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Elazığ ve Malatya bölgesinde yaşanan depremlerden dolayı kan ihtiyacı o bölgede yoğunlaştı. Biz de Kızılay’ımızın kan stoklarını ve ileride oluşabilecek kan ihtiyacını karşılamak için belediyemiz ve Kızılay olarak kampanyayı başlattık. Ben vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum; yılda dört sefer kadar kan verebilirsiniz. Bu gönüllük esasına dayanan etkinlik ve sosyal hizmet oluyor. Bu vereceğiniz kanlar sayesinde hepatit C, hepatit B ve bulaşıcı hastalıklar olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Kan grubunuzu öğrenebiliyorsunuz. Kızılay kana ihtiyaç duymasın ama ihtiyaç olduğu zamanlarda da elimizde yeterli stokların bulunmasını arzuluyoruz, kan verme kampanyamıza ilk kanı vererek bu etkinliği başlamış bulunuyoruz" dedi.
Alaşehirli vatandaşların ilgisinden dolayı teşekkür eden Kızılay Kan Alma Sorumlu Hekimi Dr. Ayhan Öteyüzoğlu, "Türk Kızılayı olarak Alaşehir Başkanına ve çalışanlarına Alaşehir halkına Türk Kızlayına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz zaten Alaşehir her Salı geldiğimizde bize hiç boynu bükük göndermiyor. Kan bağışında oldukça başarılı bir ilçe. Erkekler senede 4, 3 ayda bir, bayanlar 3 defa, dört ayda bir kan verebilirler. Biz zaten hemoglobini düşük olandan kan almıyoruz. Hacamatçılar gibi değiliz onlar bakmadan alıyor, Hacamatçılar az olsa da alıyor. Günümüzün modern hacamatı Kızılay’a kan vermek. O yüzden hacamatı değil kan merkezinin tercih edersek daha faydalı olur" dedi.
Gün boyu süren kan bağış kampanyasında 115 ünite kan toplandı.

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