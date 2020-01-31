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Depremzedelere oyuncağını gönderen Tunahan'ın mektubu duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:29 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, oyuncağını depremzede çocuklara gönderen Tunahan Örentaş'ın, (6) okuma yazma bilmediği için annesi Şeyda Örentaş'a yazdırdığı mektup, duygulandırdı.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, oyuncağını depremzede çocuklara gönderen Tunahan Örentaş'ın, (6) okuma yazma bilmediği için annesi Şeyda Örentaş'a yazdırdığı mektup, duygulandırdı. Minik Tunahan mektubunda, ''Size oyuncağımı gönderiyorum. Benim gibi çocuklar oynasın diye. Keşke bizim eve gelebilseydiniz, Allah yardımcınız olsun, geçmiş olsun'' dedi.
Ermenek Sevdalıları Derneği, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ilçede yardım topladı. Toplanan yardımlarda Tunahan Örentaş'ın oyuncağını gönderdiği görüldü. Oyuncağı fark eden görevliler, yanındaki mektubu da okuyunca duygulandı. Tunahan'ın, okuma yazma bilmediği için annesine yazdırdığı mektubunda, ''Benim adım Tunahan Örentaş, 6 yaşındayım. Bu mektubu anneme yazdırıyorum. Ben depremin ne olduğunu bilmiyordum, annem anlattı çok üzüldüm. Size oyuncağımı gönderiyorum. Benim gibi çocuklar oynasın diye. Keşke bizim eve gelebilseydiniz, Allah yardımcınız olsun, geçmiş olsun” ifadeleri yer aldı.
Çamlıca köyünde oturan 2 çocuk annesi Şeyda Örentaş, depremzede çocuklara oyuncağını gönderen dolayı oğluyla gurur duyduğunu anlattı. Oğlu Tunahan'ın, oyuncaklarıyla oynadığı sırada 'Çok sıkıldım anne, hiç oyuncağım yok' dediğini hatırlatan Şeyda Örentaş, şunları söyledi:
"Hiç oyuncağı olmayan çocuklar da var. Değerini bil dedim. Sonra televizyonda depremle ilgili haberleri izliyorduk. Tunahan'a, 'Bak göçük altında kalanların bütün oyuncağı kaybolmuş, senin de öyle olsaydı ne yapacaktın? dedim. Depremin ne olduğunu sordu. Ben de anlattım.''
Depremi ve o bölgedeki çocukların zor şartlarda kaldığını anlatırken oğluyla birlikte ağlamaya başladıklarını ifade eden Örentaş, ''Benim gibi çocukların oyuncakları gidince çok üzüldüm. Ya benim de başıma gelseydi, ben de bütün oyuncaklarımı kaybetseydim ne yapardım?' dedi. Depremzedelerin bizim eve gelip, kalıp kalamayacağını sordu. Ardından da bir oyuncağını oradaki çocuklara göndermek istedi. Çok üzüldüğünü dile getirmek için de bana mektup yazdırdı'' diye konuştu.
Mektubuyla yürekleri burkan minik Tunahan da ''Çok üzüldüm. Benim oyuncaklarımın da göçük altında kalması durumunda ne yapacağımı düşündüm'' dedi.

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